Ventiduesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 15 febbraio 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della ventiduesima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della ventiduesima puntata dell’8 febbraio 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della ventiduesima puntata? Grande protagonista sarò il direttore artistico e conduttore del prossimo Festival di Sanremo, Carlo Conti, in collegamento che svelerà anticipazioni e retroscena a pochi giorni dall’inizio della kermesse.

In studio invece ci sarà Nek, in partenza per il suo tour europeo: l’artista ripercorrerà in un’intervista a Mara Venier la sua carriera e vita privata, esibendosi con alcuni dei suoi successi più amati. Un momento toccante si avrà con Patrizia Baldi, ex moglie di Claudio Villa, che insieme alle figlie Andrea Celeste e Aurora ricorderà gli anni felici accanto all’indimenticabile “Reuccio”, nel centenario della sua nascita. Seguirà un tributo commosso a Sammy Basso, scomparso a soli 28 anni, con i genitori Amerigo e Laura Lucchin che presenteranno il libro “Sammy, una vita da abbracciare”.

Anna Ferzetti presenta il nuovo film

In studio ci sarà anche Anna Ferzetti che presenterà “Domani interrogo”, il nuovo film di Umberto Carteni in uscita nelle sale il 19 febbraio. Per lo spazio attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana con Antonio Caprarica e Giovanni Terzi. Enzo Miccio racconterà la travolgente storia d’amore tra Liz Taylor e Richard Burton, mentre Teo Mammucari condurrà il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.