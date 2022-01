In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 30 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la diciannovesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento, scopriamo chi sono.

Domenica In, ventesima puntata: ecco le anticipazioni, gli ospiti, i temi e gli argomenti del 30 gennaio 2022

Ad inizio puntata, come di consueto da due anni a questa parte, c’è lo spazio dedicato alla pandemia: gli ultimi aggiornamenti, la curva dei contagi, la necessità di fare il vaccino per proteggerci. In studio presenti

Il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri,

Il Professor Matteo Bassetti,

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Presente in studio anche un ex componente del gruppo dei Pooh: Roby Facchinetti che durante il primo lockdown nel 2020 scrisse la canzone “Rinascerò Rinascerai” dedicata alle vittime del covid 19. Questa domenica Facchinetti riproporrà il brano ed eseguirà anche un cavallo di battaglia dei Pooh: “Noi due nel mondo e nell’anima“.

Sempre nello spazio dedicato al covid avremo in collegamento il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, e la giornalista Rai Giovanna Botteri.

A Domenica In torna per una lunga intervista Loretta Goggi

Torna nel contenitore domenicale dell’ammiraglia Rai, la bravissima Loretta Goggi che si racconterà ancora una volta nel salotto pomeridiano di Rai 1, nel giorno di festa degli italiani.

A Domenica in, ancora una volta lo spazio “Tutti pazzi per Sanremo” appuntamento irrinunciabile

Ormai manca poco all’inizio del 72^ Festival della Canzone Italiana, e Mara Venier dedica uno spazio a Sanremo, nel talk “Tutti Pazzi per Sanremo” con protagonisti:

Ron, vincitore di una edizione del Festival con la canzone “Vorrei incontrati fra cent’anni” che canterà anche il brano “Almeno pensami”,

vincitore di una edizione del Festival con la canzone “Vorrei incontrati fra cent’anni” che canterà anche il brano “Almeno pensami”, Torna anche Shel Shapiro per cantare i brani, “La leggenda dell’amore eterno” e “Bisogna saper perdere”,

per cantare i brani, “La leggenda dell’amore eterno” e “Bisogna saper perdere”, Chiude questo spazio, Bobby Solo – ormai ospite fisso di questa rubrica – che canterà con la sua band “Quando vedrai la mia ragazza”, “Che sarà” e “Io che non vivo”.

Opinionisti di Tutti pazzi per Sanremo, come di consueto Pierluigi Diaco e Marino Bartoletti, ed anche Alba Parietti e Pino Strabioli.

Seguirà poi un collegamento con Sanremo, che come saprete inizia martedì 1° febbraio 2022, dove tra l’altro, la prima serata vedrà il ritorno dei Maneskin al teatro Ariston. I 4 ragazzi, si esibiranno in un medley dei loro successi che hanno conquistato tutto il mondo: da “Zitti Buoni”, canzone trionfatrice lo scorso anno a Sanremo e all’Eurovision Song fino ai successipiù recenti.