Domenica 20 novembre, dalle ore 14 alle ore 15.30 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 11^ puntata della nuova edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier.

Domenica In: anticipazioni e ospiti del 20 novembre dell’undicesima puntata del varietà di Rai1

Come ogni domenica puntuale come un orologio arriva Mara Venier a tenerci compagnia nel giorno di festa degli italiani dalle frequenze della Tv di Stato. Questa puntata si concluderà prima – alle 15.30 – per dare la linea a Rai Sport per la Cerimonia di apertura dei Mondiali di Calcio in Qatar.

Ma anche se di breve durata, gli ospiti di Zia Mara sono sempre di grande importanza e molto amati dal pubblico. Si parte con un Maestro: Massimo Ranieri che interverrà per presentare il suo nuovo album di inediti ‘ Tutti i sogni ancora in volo’ oltre ad esibirsi con il singolo “Lasciami dove ti pare”. Ranieri si racconterà anche in una lunga intervista tra carriera e vita privata.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del 20 novembre 2022

Sarà poi la volta di Santo Versace, fratello dello stilista Gianni morto a Miami Beach il 15 luglio 1997. Versace, si racconterà in una lunga intervista a Mara Venier e si parlerà anche del libro ‘Fratelli, una famiglia italiana’, nel quale si racconta la straordinaria avventura dei tre fratelli Versace: Santo, Gianni e Donatella, nel mondo della moda.

Domenica In: consueto spazio dedicato al talk Ballando Con le Stelle

Per il talk dedicato a Ballando con le stelle in studio Ema Stokholma e Alessandro Egger, con loro gli opinionisti:

Guillermo Mariotto,

Anna Pettinelli

Rossella Erra.

Oltre alla coppia di bambini ballerini Leonard e Adele; in collegamento anche Bobby Solo che sarà il “ballerino per una notte” nella puntata di sabato sera di ‘Ballando con le stelle’.

Come già detto, la puntata chiude alle 15.30 per dare spazio alla Cerimonia di Apertura dei Mondiali 2022 in Quatar.

Appuntamento dunque con l’undicesima puntata di Domenica In il prossimo 20 novembre alle ore 14.00 subito dopo il TG1 delle 13,30 in diretta su Rai1 con la splendida ed effervescente Mara Venier.