Zia Mara, ovvero Mara Venier è pronta a ripartire con il contenitore pomeridiano del giorno di festa dell’ammiraglia Rai. Naturalmente ci riferiamo a Domenica In, che per la prima puntata del 13 settembre 2020 avrà in studio, come l’anno precedente, Romina Power. Ma quali altri ospiti si alterneranno nel salotto televisivo della domenica pomeriggio di Viale Mazzini? Vediamolo insieme…

Domenica In: anticipazioni e ospiti della prima puntata del 13 settembre 2020

Dalla prossima settimana Mara Venier torna ad occupare la slot dalle 14.00 alle 17.30 sulla prima rete della Radio Televisione Italiana. Dopo le meritate vacanze Zia Mara è pronta a riaprire il suo salotto televisivo, nel pomeriggio domenicale di Rai 1, dove ospiterà grandi nomi del mondo del cinema, della televisione e della canzone.

La formula delle interviste one to one ha avuto un enorme successo, per cui la trasmissione si comporrà di interviste, aneddoti divertenti e ospiti con cui la padrona di casa interagirà a tutto tondo. La sua proverbiale ironia e simpatia faranno il resto!!

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi a Roma, Mara Venier entrerà nelle nostre case a partire dalle ore 14, 00 subito dopo il TG1 delle 13.30.

Tra gli ospiti di Mara Venier del 13 settembre 2020 ci saranno Romina Power e Loretta Goggi. Le due donne, già ospiti di Zia Mara nella scorsa stagione hanno instaurato un bel feeling con la padrona di casa, tanto che la conduttrice lanciò un appello al direttore di rete, Stefano Coletta: “Credo che dovremmo fare uno show tutte e tre insieme”.’

Mara Venier chiama Romina Power e Loretta Goggi per la prima puntata di Domenica In, il 13 settembre 2020

Naturalmente, Domenica In andrà in onda in diretta rispettando le disposizioni anti covid – 19, che prevedono che la padrona di casa non possa avere più di tre ospiti presenti in studio, tutti gli altri invece saranno in collegamento.

Romina Power e Loretta Goggi saranno presenti in studio e si racconteranno come hanno fatto la scorsa stagione tra aneddoti ed episodi legati alle loro carriere e ai momenti vissuti assieme.

Ancora niente pubblico in studio per Mara Venier che oltre ad avere solo 3 ospiti in studio potrà chiacchierare con altri ospiti in collegamento, esattamente come è successo da marzo quando abbiamo scoperto di dover combattere il virus che ha causato una pandemia mondiale.

Anticipazioni Domenica In del 13 settembre: Mara Venier invita Pierfrancesco Favino

Oltre a Romina Power e Loretta Goggi alla prima puntata di Domenica In del 13 settembre 2020, Mara Venier sarà in collegamento con l’attore Pierfrancesco Favino e con altri ospiti che sono in via di definizione di cui vi aggiorneremo sicuramente.

Appuntamento dunque con Domenica In, il 13 settembre 2020 alle ore 14, subito dopo il TG1 delle 13.30, naturalmente su Rai 1!