Eccoci arrivati alle anticipazioni e gli ospiti di Domenica In, giunta alla trentaquattresima puntata del varietà di Rai 1. Domenica 9 maggio alle ore 14,00 subito dopo il TG1 delle 13.30 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier ci darà il suo benvenuto con la verve e la simpatia che la contraddistinguono.

Domenica In: anticipazioni e ospiti del prossimo 9 maggio 2021

Puntualissima come sempre Mara Venier, torna la domenica dopo pranzo per il giorno di Festa degli italiani. Siamo alla puntata numero trentaquattro di questo lunghissimo ciclo di appuntamenti domenicali che si concluderanno a fine giugno 2021. Un bel tour de force per la Zia degli italiani, in onda già dalle primissime domenica di settembre 2020.

Ma quali ospiti si affacceranno nel salotto televisivo della tv pubblica? Intanto si parte come di consueto con l’informazione dedicata al covid 19: piano vaccinale e numero di contagi ad oggi nel nostro Paese. In studio con Mara il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, insieme all’immunologo del Policlinico Umberto I di Roma professor Francesco Le Foche. Sempre nel medesimo spazio troviamo, in collegamento:

La giornalista Rai Giovanna Botteri ;

; Il Ministro per gli affari regionali Mariastella Gelmini;

In collegamento poi dall’India, dove la situazione sanitaria è estremamente complicata, l’attore Kabir Bedi, conosciuto per l’interpretazione dello sceneggiato Rai, “ Sandokan – la Tigre di Mompracem”.

Tutti gli altri ospiti di Domenica In del 9 maggio 2021

Si prosegue poi, con l’ospite in studio: l’attrice Vanessa Incontrada, di cui è in uscita il film diretto da Eleonora Ivone “Ostaggi”.

Nel cast del film che uscirà il prossimo 15 maggio su Sky Cinema troviamo gli attori:

Gianmarco Tognazzi,

Elena Cotta,

Francesco Pannofino,

Jonis Bascir

Alessandro Haber.

In studio poi con Mara la giornalista Selvaggia Lucarelli che racconterà la sua esperienza in merito ad un suo “amore tossico” durato 4 anni, da cui ha realizzato un interessante podcast composto da sei episodi dal titolo “Proprio a me“.

Per la compagine musicale presente in studio Arisa che presenterà il suo nuovo singolo, dal titolo “Ortica“.

Per il momento d’attualità e casi di cronaca presenti in studio i genitori di Marco Vannini, Marina e Valerio. Come è noto nei giorni scorsi la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di appello bis relativa all’omicidio del povero Marco. Confermata la condanna a 14 anni di carcere per Antonio Ciontoli e le condanne a 9 anni e 4 mesi per sua Maria Pizzillo e ai due figli Federico e Martina Ciontoli per concorso anomalo.

La puntata si conclude con il collegamento con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dagli studi Rai di “Che tempo Che Fa” dove Mara Venier sarà ospite la sera, dove si parlerà del libro scritto da Mara “Mamma ti ricordi di me“.