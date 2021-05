Domenica In e gli ospiti della trentatreesima puntata in onda il prossimo 2 maggio dagli studi Fabrizio frizzi a Roma. Mara Venier con la sua carica vitale e l’ironia che la contraddistingue accoglierà nel suo salotto televisivo un carico di ospiti eccellente, senza dimenticare l’informazione sul piano vaccinale e la situazione pandemica in Italia.

Domenica In: ecco ospiti ed anticipazioni del prossimo 2 maggio su Rai 1

Come di consueto, domenica dopo pranzo, alle ore 14,00 subito dopo il TG1 delle 13,30 l’appuntamento è fissato sull’ammiraglia Rai con la trentatreesima puntata di Domenica In. Il varietà della domenica Rai condotto magistralmente da Mara Venier, la Zia degli Italiani è puntualmente campione di ascolti, domenica dopo domenica.

Un nuovo carico di ospiti, di sorprese, di temi e spunti interessanti ma anche divertenti con al timone la simpaticissima Mara, eternamente a dieta, come moltissime donne, ma che non è riuscita a perdere un etto!!

Domenica In, anticipazioni del 2 maggio 2021: lo spazio dedicato al covid

Come d’abitudine Mara Venier aprirà la trasmissione con lo spazio dedicato al Covid che avrà come ospiti: il Professor Pierpaolo Sileri, sotto segretario alla Sanità dell’attuale governo italiano. Interverranno inoltre, il direttore del “Giornale nuovo” Alessandro Sallusti, in collegamento da Milano, quindi il cantante Albano e la giornalista Rai Giovanna Botteri.

Ospiti di Domenica In del 2 maggio 2021

Si prosegue poi con una intervista tra carriera e vita privata alla showgirl ed attrice Ambra Angiolini, mentre per la compagine musicale avremo due ex allievi di Amici, il talent di Maria de Filippi.

Per la compagine musicale dunque, l’amatissima cantante, vincitrice del talent Amici Alessandra Amoroso, che naturalmente ci regalerà un medley dei suoi più grandi successi oltre ai suoi due ultimi singoli usciti da poco: “Piuma” e “Sorriso grande“. Ma la Amoroso, concederà anche in una ricca intervista alla padrona di casa.

Sempre per l’ambito musicale un altro talento ex di Amici, il cantautore Enrico Nigiotti che presenterà il suo nuovo pezzo dal titolo “Notti di luna“. Completano poi la puntata numero trentatré di Domenica in Eva Grimaldi con la sua compagna Imma Battaglia.