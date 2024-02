Dopo la pausa per il Festival di Sanremo 2024, torna l’appuntamento con “DOC Nelle tue mani 3“, la serie televisiva campione d’ascolti di Rai1 con protagonista Luca Argentero. Scopriamo la trama e le anticipazioni delle puntate trasmesse stasera, giovedì 15 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.

DOC Nelle tue mani 3, anticipazioni puntate

Giovedì 15 febbraio 2024 dalle ore 21.30 va in onda il quinto appuntamento di “DOC Nelle tue mani 3“, la serie televisiva italiana di genere medical drama trasmessa in prima serata su Rai 1. La serie, scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli, è ispirata alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, ex primario dei Pronto Soccorso di Lodi e Codogno, che, in seguito ad un incidente stradale sulla tangenziale di Pavia, ha dimenticato gli ultimi 12 anni della sua vita. A prestare il volto al medico Andrea Fanti, è Luca Argentero. Dove eravamo rimasti? E soprattutto cosa succederà nelle puntate di stasera? Nel cast della serie tv campione d’ascolti ritroveremo anche: Pierpaolo Spollon, Giacomo Giorgio, Matilde Gioli e Sara Lazzaro.

Le anticipazioni della nuova puntata, l’episodio 9 dal titolo “Evitarsi” vede Andrea Fanti in crisi. Un terribile segreto viene a galla: non è un momento facile per il Doc che, in un momento di rottura, si allontanerà dal lavoro e dai colleghi per ritagliarsi un momento di riflessione sulla sua vita. Giulia è molto delusa dal suo comportamento, in particolare perché nel reparto arriva una paziente che sta vivendo un momento similare a quello di Andrea. Intanto Barbara continua a corteggiare Enrico e inizia a pensare che il suo sentimento possa essere davvero qualcosa di più.

DOC Nelle tue mani 3, cast e come vederlo in streaming su RaiPlay

Il secondo episodio dal titolo “Il fattore umano” di Doc Nelle tue mani 3 trasmesso giovedì 15 febbraio in prima serata su Rai1, vede la squadra di Doc confrontarsi con l’intelligenza artificiale. Un tema moderno che riguarda tutti e che porta alla luce una serie di criticità poco considerate. Intanto tutta la squadra è impegnata nella scoperta di una diagnosi per una paziente, pronti a tutto pur di battere un software specializzato. Un obiettivo importante non solo per la salute del paziente, ma anche per dimostrare come l’ingegno umano e l’esperienza possano far meglio di una macchina. Intanto Martina dovrà fare i conti con la propria coscienza, mentre Agnese è chiamata ad una scelta importante che coinvolge anche l’ex marito.

Questo e tanto altro nel doppio appuntamento di DOC 3, la serie tv in onda giovedì in prima serata su Rai1. Per chi si fosse perso una delle puntate di Doc Nelle tue mani 3 è possibile rivederle in replica streaming ondemand. Dove? Per rivedere le puntate di DOC basta collegarsi alla piattaforma di RaiPlay dove sono disponibili in streaming tutti gli episodi della medical drama più amata del piccolo schermo!