Il mese di Luglio 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery.

Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e TURBO. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Luglio 2026.

Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Luglio 2026

Vediamo nel dettaglio tutti i canali del gruppo Discovery.

I programmi su NOVE

FAMIGLIE CRIMINALI: IL MASSACRO DI LECCE / PRIMA TV – Sabato 11 luglio alle 21.30. Sul Nove, arriva una puntata di “Famiglie criminali” dedicata al massacro di Legge, in cui persero la vita Eleonora Manta e Daniele De Santis il 21 settembre del 2020.

Attraverso materiali d’archivio, testimonianze e interviste, ripercorriamo le indagini che portarono all’identificazione dell’assassino, Antonio De Marco, ex coinquilino della coppia.

Lo speciale indaga sul movente del delitto, sul profilo psicologico del killer e sulle dinamiche personali che hanno portato al massacro.

LA MODELLA ASSASSINA: LA STORIA DI ROSA DELLA CORTE / PRIMA TV – Sabato 18 luglio alle 21.30.

Un’inchiesta che ricostruisce il caso di Rosa Della Corte, soprannominata “la mantide di Casandrino”, condannata per l’omicidio del fidanzato Salvatore Pollasto nel 2003. Con interviste esclusive e testimonianze dirette della protagonista, ripercorriamo una vicenda

caratterizzata da delitti, evasione, scandali e relazioni controverse. È proprio Rosa, dopo diversi anni di prigione, a rivelare il lato più oscuro e tormentato della sua vita.

I programmi su Real Time

PERICOLOSAMENTE OBESI / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 9 luglio, alle 21.30 sul digitale terrestre canale 31, su Tivùsat canale 31, su Sky Glass e Sky Stream canale 140, su Sky Q e My Sky canale 160. Scopriamo storie di individui affetti da obesità patologica. Aiutati da Charles Procter, noto chirurgo bariatrico, queste persone iniziano un percorso per

perdere peso, con l’obiettivo di salvare le proprie vite e riprendere in mano il proprio futuro.

I programmi su DMAX

PER UN PUGNO DI GIADA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 13 luglio, alle 21.25. Su DMax, arriva la settima stagione di “Per un pugno di giada”. A Jade City, nella Columbia Britannica, la famiglia Bunce estrae giada dai ricchi giacimenti della regione. Gran parte dei residenti è

impegnata in questa pericolosa attività. La famiglia fa di tutto per sfruttare al meglio le concessioni.

NUDI E CRUDI: ALLA DERIVA / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 14 luglio, alle 21.25. Cinque survivalisti vengono abbandonati per 14 giorni su un’isola deserta, in mezzo ad acque infestate dagli squali. Dovranno affrontare difficili sfide, tra cui insetti letali e violente tempeste. Dovranno, inoltre, sopravvivere affidandosi solo a ciò che l’oceano può offrire loro.

CACCIATORI DI FANTASMI / PRIMA TV – Giovedì 16 luglio dalle 21:25 e ogni giovedì, dal 23 luglio, alle 23.35. I cacciatori di fantasmi Zak Bagans, Aaron Goodwin e la loro squadra vanno alla ricerca di fantasmi nei luoghi più infestati del mondo. Affronteranno un lockdown dal tramonto all’alba, per raccogliere prove fondamentali con l’obiettivo di scoprire la verità che si nasconde dietro presunte attività paranormali.

AFFARI COL BOTTO / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 23 luglio, alle 21.25. La squadra della Priestly Demolition Inc., guidata dall’esperto Ted Finch, affronta una corsa contro il

tempo per svuotare edifici storici prima che vengano distrutti. La squadra esplora luoghi pericolosi e decadenti, tra cui vecchie fabbriche, hotel e caserme, per recuperare tesori, insegne vintage e cimeli rari. L’obiettivo è restaurare e rivendere questi preziosi oggetti.

I programmi su Food Network

TE LA DO IO LA TOSCANA / PRIMA TV – Mercoledì 1 luglio alle 22.00. La famosa cuoca televisiva e scrittrice Luisanna Messeri ha viaggiato in tutto il mondo. Ora arriva su Food Network per portare gli spettatori alla riscoperta delle sue origini tra i meravigliosi paesaggi della Toscana.

IN CUCINA CON LA BISNONNA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 6 luglio, alle 22.00. Alice Sabatini e la sua straordinaria bisnonna Augusta che ha 102 anni sono le protagoniste di un

viaggio tra sapori, memoria e tradizione. Alice accompagna Augusta nella preparazione di ricette di famiglia, seguendo i suoi insegnamenti. La bisnonna ricorda storie e piccoli segreti tramandati nel tempo, in uno straordinario dialogo tra generazioni diverse.

FUOCO ALLE GRIGLIE – CON VIVIANA VARESE / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 17 luglio, alle 22.00. Viviana Varese, nata in Costiera, ha girato il mondo accompagnata dalla sua passione per la cucina. In “Fuoco alle griglie”, Viviana userà il fuoco per

preparare due ricette, una da condividere con gli amici e una da gustare da soli.

I programmi su HGTV

PISCINE DA URLO – Ogni mercoledì, dall’8 luglio, dalle 20.00. Con l’arrivo dell’estate, HGTV ci porta in un viaggio esclusivo alla scoperta delle piscine più spettacolari e avveniristiche del mondo, tra architetture iconiche, soluzioni visionarie e location mozzafiato. Tra eleganza e glamour, scopriamo vere e proprie “Piscine da urlo”.

I programmi su Boing

CINEMA – ogni venerdì alle 19.30.

Una serie di theatrical movie della nostra library, per i titoli puntuali consultare il palinsesto

Teen Titans Go! – Eroe della Settimana, STUNT – dal 6 luglio dalle 19.

Rilanciamo uno degli stunt più apprezzati di Boing: TTG Eroe della settimana. Ogni settimana una selezione di episodi con protagonista assoluto uno dei 5 divertenti titans.

Adventure Time S1 + S2 – dal 27 luglio tutti i giorni dalle 20.50.

Adventure Time segue le bizzarre avventure di Finn, l’ultimo ragazzino umano rimasto, e del suo migliore amico Jake, un cane magico dai poteri mutaforma. Insieme vivono nella post-apocalittica Terra di Ooo, un mondo surreale nato mille anni dopo un cataclisma

nucleare (“La Guerra dei Funghi”). Tra re folli, principesse fatte di gomma da masticare e vampiri rockstar, i due affrontano mostri e pericoli difendendo i più deboli.

Jurassic World: teoria del Caos – Nuovi episodi 1^ TV, dal 29 giugno alle 20.20.

I giovani membri dei “Sei di Nublar” cercano faticosamente di rifarsi una vita in un mondo dove i dinosauri ormai vivono in libertà tra gli umani. Quando il gruppo viene colpito da una tragedia improvvisa e si ritrova nel mirino di misteriosi assalitori, i ragazzi sono costretti a riunirsi per sopravvivere. Inizierà così una pericolosa fuga globale per svelare una cospirazione mondiale che minaccia l’esistenza dei dinosauri, l’intera umanità e la verità sul destino di uno di loro.

Lego CITY No Limits MAX s1+S2 – dal 27 luglio dal lunedì al venerdì dalle 21.40

La serie condensa le avventure più folli ed estreme del team No Limits in una raccolta di maxi-episodi speciali estesi, arricchiti da scene d’animazione totalmente inedite.

I programmi su Discovery

SHARK NIGHT / PRIMA TV – In prima serata

Su Discovery torna la “Shark Night” con nuovi documentari in prima assoluta. In un viaggio intorno al mondo, biologi ed esperti indagano su attacchi improvvisi, predatori anomali e leggende viventi. Grazie a nuove tecnologie, tra cui droni, bodycam e filmati inediti, osserviamo gli squali in modo inedito, in un racconto che mescola scienza, suspense e

sopravvivenza.

LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA – Giovedì 16 luglio dalle 21.15

Nel 90esimo anniversario dallo scoppio della Guerra Civile Spagnola, Discovery propone una docuserie che ripercorre uno dei conflitti più drammatici del Novecento. Una ricostruzione che mostra i momenti chiave della guerra grazie a un eccezionale recupero

di rari filmati a colori che mostrano le fasi dello scontro.

INDAGINI PARANORMALI CON JOSH GATES / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dall’8 luglio, dalle 21.15.

L’esploratore Josh Gates affida al biologo Phil Torres e all’esperta di fenomeni paranormali Heather Amaro il compito di indagare su alcuni fitti misteri. La squadra arriva in luoghi remoti per esaminare le prove di attività soprannaturali, avvistamenti di creature leggendarie e fenomeni inspiegabili.

I GUARDIANI DELLE PALUDI / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 13 luglio, dalle 21.15. L’esperto cacciatore di serpenti Dusty Crum e la sua squadra lottano contro l’invasione di pitoni birmani nelle paludi della Florida. Questi predatori stanno decimando la fauna locale e rappresentano una minaccia per l’intero ecosistema delle Everglades. Con grande determinazione, la squadra si addentra nelle paludi infestate da insetti e alligatori per

catturare questi esemplari e proteggere il territorio.

I programmi su Giallo

CICLO UN GIALLO NELL’ARTE – Da giovedì 2 luglio un episodio alle ore 21.10. Per le serate estive del suo pubblico, Giallo quest’anno propone ogni settimana un appuntamento speciale che unisce la passione per i polizieschi e l’amore per l’arte, con il ciclo Un giallo

nell’arte. Episodi diversi di tante serie ben conosciute e apprezzate dagli spettatori, in cui al centro del crimine e quindi dell’indagine si trovano oggetti preziosi, opere e capolavori del mondo dell’arte.

Dipinti che nascondono verità scomode, sculture al centro di lotte ereditarie, falsi d’autore, restauri fittizi, reperti che portano alla luce antichi delitti: tutte le declinazioni del crimine in chiave ‘artistica’ coinvolgeranno tanti investigatori e ispettori amati dai giallisti della tv, tra cui l’iconico Ispettore Barnaby, l’acuta medico legale Alexandra Ehle, Mike Shepherd di “I misteri di Brokenwood” e i due di “The Chelsea Detective.

I programmi su Turbo

MECCANICI ALLO SBANDO CON I CARMAGHEDDON / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 10 luglio, alle 22.15. I Carmagheddon tornano su Turbo per portarci dentro la loro officina e mostrarci le creazioni più folli e ambiziose di sempre. Tra ingegno e follia meccanica, la squadra trasforma qualsiasi cosa in un mezzo su ruote. Per loro, infatti, non esiste nulla che non si possa mettere in moto e guidare.

COME FUNZIONA L’AUTOSTRADA / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 16 luglio, alle 22.15. Su Turbo, torna la serie che mostra le vicende quotidiane di chi lavora lungo una delle autostrade più trafficate della Germania. Tra incidenti, interventi e operazioni di traino, scopriamo le reali sfide che è necessario affrontare quotidianamente lungo questa arteria.

FASTER: CORSA CONTRO IL TEMPO / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 25 luglio, alle 22.15. Tornano David Newbern e Mike Cotten, pronti a mettersi alla prova per rendere alcuni veicoli ancora più veloci e potenti. I due ci mostrano l’ideologia, la tecnologia e l’impegno necessari per aumentare le prestazioni delle auto in pochi giorni senza dover

spendere una fortuna.