Diletta Leotta è diventata mamma della piccola Aria. La conduttrice di Dazn ha dato alla luce la sua bambina in un giorno davvero speciale. Oggi infatti, 16 agosto 2023, la Leotta ha compiuto 32 anni. Una giornata che difficilmente dimenticherà. Ma vediamo insieme cosa ha scritto sul suo profilo.

Diletta Leotta e Loris Karius annunciano la nascita di Aria

Dopo un silenzio social che aveva fatto insospettire i suoi follower, Diletta Leotta ha annunciato su instagram, insieme al compagno Loris Karius, la nascita della piccola con un post e delle foto. Diversi gli scatti postati dalla coppia e in uno si vede il portiere mantenere in mano una torta e far spegnare simbolicamente la candelina alla neonata e alla mamma che la tiene in braccio.

La Leotta è nata a Catania il 16 agosto del 1991 e festeggerà i prossimi compleanni insieme a sua figlia. Aria infatti è venuta al mondo alle 8.47 di questa mattina, 16 agosto 2023, all’Ospedale San Raffaele.

Un bellissimo regalo per la conduttrice che su instagram ha scritto:

“Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere“.

Il nome della piccola è stato scelto solo oggi. La Leotta infatti aveva spiegato in un’intervista di volerlo scegliere solo dopo averla vista per la prima volta negli occhi.

L’annuncio della gravidanza

La conduttrice e il calciatore a marzo di quest’anno aveva annunciato, sempre sui social, di aspettare una bimba. In un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo, aveva raccontato cosa aveva provato una volta che aveva scoperto di essere rimasta incinta.

“È stato uno shock, non era preventivato. Era la vigilia di Natale ed ero a casa mia a Catania. Ho fatto un test mentre ero con lui al telefono. Quando ho scoperto l’esito non riuscivo nemmeno a parlare. Lui era felicissimo io sono rimasta senza parole per una giornata intera“.

Adesso però la Leotta si gode la sua piccola Aria.