La seconda stagione di Diavoli arriva ad Aprile su Sky e in streaming su Now. I protagonisti Patrick Dempsey e Alessandro Borghi racconteranno la guerra silenziosa dell’Occidente realizzata attraverso la finanza.

Diavoli 2: Alessandro Borghi e Patrick Dempsey pronti per la seconda stagione. Ecco quando

Il successo della prima stagione di Diavoli, tratta dal best seller di Guido Maria Brera, è stato tanto e il pubblico non vede l’ora di poter vedere in che direzione andrà la sceneggiatura della seconda stagione.

Il potere finanziario e gli intrighi che ne scaturiscono affascinano il pubblico perché Diavoli è una serie tv che racconta la realtà con un tocco di finzione. La seconda stagione parte dal 2016. Trump avvia la sua corsa alla Casa Bianca e l’Inghilterra inizia a discutere della Brexit. La seconda stagione di Diavoli è composta da 8 episodi diretti da Nick Hurran e Jan Maria Michelini e come la prima, sarà distribuita in più di 160 paesi.

Diavoli: la trama e il cast della seconda stagione

La trama della seconda stagione di Diavoli vede il protagonista Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) messo in discussione dal board dell’NYL. Decide di effettuare una serie di acquisizioni filocinesi ma l’ex mentore Dominic Morgan (Patrick Dempsey) si ripresenta per avvertirlo dei traditori cinesi. Massimo Ruggero si troverà in mezzo ad un dilemma che si porta dietro per tutta la pandemia.

Nel cast oltre ad Alessandro Borghi e Patrick Dempsey tornano Malachi Kirby, Pia Mechler, Paul Chowdhry e Lars Mikkelsen. Si aggiungono, invece, Li Jun Li, Joel de la Fuente e Clara Rosager.

Diavoli è una serie tv di Sky Original prodotta da Sky Italia e Lux Vide con Big Light Productions. La distribuzione internazionale è di NBCUniversal di Sky Studios.