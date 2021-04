Adrenalina pura per il film diretto da Tony Scott. Stasera in tv, a partire dalle 21:25, su Nove, è in programma una corsa forsennata contro il tempo insieme a Denzel Washington e il suo Dejà Vu. Il film del 2006, che vede nel celeberrimo attore di colore il suo iconico protagonista, mette in scesa una bizzarra indagine poliziesca sul filo del rasoio, miscelando sia la detective story che il racconto di pura fantascienza. Diretto dal fratello di Ridley Scott, conosciuto per il suo tratto patinato e iper-tecnico, qui si cimenta in un film dal grande respiro dove a trionfare è l’azione più sfrenata.

Dejà Vu, di cosa parla il film

Denzel Washington in Dejà Vu interpreta Doung Carlin, agente dell’ATF che viene incaricato di indagare su un’esplosione avvenuta su un traghetto durante il giorno del Martedì grasso. In quell’incidente è stato coinvolto un nutrito gruppo di marinai della Marina degli Stati Uniti d’America. Le indagini di Carlin lo conduco verso la matrice terroristica, tanto da collaborare con una squadra dell’FBI.

È proprio l’agente Paul (Val Kilmer) che colpito dall’acume di Doung, coinvolge l’agente in un progetto segreto che la stessa FBI sta portando avanti, un progetto molto utile per le indagini di alto profilo. Grazie all’utilizzo di un’apparecchiatura che si chiama “Snow Withe”, gli agenti possono giocare a piacimento con il tempo, permettendo di rivedere alcune immagini residue che sono già accadute in passato. Grazie a questo, Doug compie dei passi avanti per il suo caso, ma nessuno riesce a comprendere che c’è un prezzo da pagare se si distorce la linea del tempo e dello spazio.

Dejà Vu, recensione e curiosità: il set distrutto dall’Uragano Katrina

Non è un film perfetto né tanto meno è esente da difetti. Inizia nel migliore dei modi, tessendo una trama assai interessante, poi nel corso della narrazione, la storia perde il suo mordente riuscendo però a concretizzarsi in un finale soddisfacente. Convince per il suo ritmo serrato e per il fatto di aver unito l’indagine poliziesca al tema della fantascienza urbana. Nonostante tutto, a brillare è Denzel Washington che ancora una volta convince per aver dato il volto a un detective tutto d’un pezzo, disposto a tutto per salvare vite umane.

Ha avuto un buon successo al botteghino, incassando ben 64 milioni di dollari in Canada e negli Stati Uniti. Arrivando a sfiorare i 20 milioni di euro in Italia. Il concetto di Dejà Vu si basa su diverse ricerche scientifiche e in particolare sulla “teoria del multiuniverso”, dove ogni singolo universo è destinato incrociarsi anche per la più piccola casualità. È stato girato a New Orleans, ma il set durante le riprese è stato in parte distrutto per via dell’Uragano Katrina.