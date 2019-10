Deal With It – Stai al gioco quando inizia? Il nuovo game condotto da Gabriele Corsi sta per approdare su Nove. Quando potremo, però, finalmente vederlo in onda così da scoprire bene di cosa si tratta? Ecco svelata la data, gli ospiti e altre curiose anticipazioni sulla trasmissione dell’amato conduttore che, ancora una volta, ha deciso di sperimentare qualcosa di nuovo.

Deal With It – Stai al gioco: svelata la data di inizio del programma

Così come recita lo spot in rotazione su Nove, ovvero il nono canale del digitale terrestre, lunedì 14 ottobre 2019 prenderà il via il nuovo game condotto da Gabriele Corsi. Il game verrà trasmesso alle ore 20:30, ovvero nella fascia dell’access prime time. La concorrenza da battere, in questo orario, è davvero fortissima. Inizialmente si pensava che la prima puntata debuttasse il 21 settembre 2019, ma a quanto pare i vertici della Rete hanno deciso di anticipare la messa in onda.

Deal With It – Stai al gioco: come funziona il gioco?

Come sarà questo nuovo gioco? Su cosa si baserà e soprattutto cosa dovranno fare i concorrenti? Ebbene secondo le anticipazioni il conduttore, insieme ad alcuni complici vip che varieranno di puntata in puntata, dopo essere entrato all’interno di un locale pubblico come un ristorante, un pub o un bar, sceglierà fra i clienti una coppia di persone in grado di colpirlo e ruberà una delle due persone per portarla in regia e proporgli di fare un gioco molto divertente. Quale? Alla persona che andrà in regia verrà proposto di indossare un auricolare e seguire gli ordini che gli verranno impartiti rimanendo impassibile, ovvero senza far capire all’amico, marito, fidanzato o parente ciò che sta succedendo.

All’insaputa del partner con il quale era entrato nel locale, il prescelto dovrà quindi rispondere a tutte le richieste della regia tentando così di vincere da 500 a 2000 euro.

Le richieste diventeranno via via sempre più folli e bizzarre. Solo dopo aver raggiunto il terzo step, però, il prescelto potrà decidere se fermarsi ed incassare semplicemente i 500 euro o andare avanti per vincerne 1000 o 2000.

Deal With It – Stai al gioco: gli ospiti

Fra i personaggi coinvolti nel gioco vi sono: Paolo Ruffini, Francesco Facchinetti, Scintilla, i Panpers, ma anche: Marco Baldini e il duo composto dalle Iene Corti e Onnis.

Oltre a loro vi sarà anche la bravissima Debora Villa, Frank Matano, lo chef Simone Rugiati ed il bellissimo Flavio Montrucchio.

Spazio poi anche all’affascinante pasticcere Damiano Carrara, all’ironica Marisa Passera, a Giulia Salemi e a Francesco Pannofino.