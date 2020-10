Cosa accadrà nelle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno, l’amatissima soap opera turca? Cosa vedremo negli episodi in onda sia sabato 17 ottobre e domenica 18 nel pomeriggio di Canale 5 rispettivamente prima di Verissimo e Domenica Live?

Daydreamer – Le ali del Sogno: dove eravamo rimasti?

Cosa è successo nelle puntate di sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020 in Daydreamer – Le ali del Sogno? Dopo un momento di intimità, in cui Sanem ha mostrato a Can un posto per lei molto speciale ed una lettera scritta da bambina per il suo futuro amore, qualcosa ha cambiato gli equilibri della coppia e non solo. In primis il padre di Sanem che ha lasciato la moglie dopo aver appreso da altre pettegole di quartiere che la figlia si sarebbe sposata.

Poi la cena di lavoro a cui hanno partecipato Ceyda, MacKinnon ed Erdinc. Il cliente dell’agenzia, però, proprio a tavola, ha visto nello stesso ristorante Enzo Fabbri e ha palesato tutto il suo odio per l’uomo, colpevole di avergli fatto perdere parecchi soldi. Preoccupato di non poter più lavorare per MacKinnon, Can si è quindi preoccupato di recuperare le quote della sua agenzia in mano a Fabbri ed è andato da lui il giorno seguente per farsele rivendere.

I due, sfortunatamente, non hanno trovato alcun accordo e Can ha così preso a pugni Fabbri che poi lo ha denunciato. Can è stato quindi prelevato dal suo ufficio ed arrestato.

Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni prossimo weekend

Cosa accadrà nelle prossime puntate? Can verrà scarcerato, ma le cose non si risolveranno del tutto. L’avvocato annuncerà la lieta novella a Can, ma quest’ultimo scoprirà solo dopo che prezzo ha avuto la sua libertà.

Aylin insieme a Fabbrì continueranno a mettere in atto il loro piano per far fallire Can ed Emre e vendicarsi completamente. Come? Ebbene da un lato Emre crederà che Aylin sia riuscita a convincere Fabbrì a ritirare la denuncia contro Can. Dall’altro, però, vi sarà Sanem che firmerà un accordo con il perfido uomo.

Sanem si recherà da Fabbrì per far liberare il suo unico amore ed avere l’assicurazione che cederà le quote dell’azienda. In cambio Sanem gli prometterà di donargli il suo profumo.

Fabbrì cederà però le quote ad Aylin. Quest’ultima, divenuta social della Fikri Hrika farà di tutto per boicottare l’azienda dall’interno e mandarla in bancarotta. Aylin manderà in tilt anche Emre facendolo definitivamente litigare con Leyla che, vedendoli baciarsi, correrà da Osman per accettare il suo invito.