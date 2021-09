Dayane Mello molestata a La Fazenda. La modella, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è volata in Brasile per partecipare ad un nuovo reality show, ma è stata vittima delle attenzione poco gradite da parte di un concorrente. Cosa è successo?

Dayane Mello a La Fazenda: Nego Do Borel allunga le mani

Molestie in diretta a La Fazenda, reality show brasiliano. In mondovisione i telespettatori hanno assistito ad un episodio davvero terribile da parte di Nego Do Borel, un concorrente che ha allungato le mani su Dayane Mello provando a baciarla più volte nonostante il rifiuto della modella. La situazione è poi degenerata quando il cantante ha allungato le mani sotto le coperte con la Mello che cercava in tutti i modi di divincolarsi. Ad un certo punto Nego Do Borel si è alzato dal letto e ha lanciato un secchio contro un muro.

Va detto che il concorrente Nego Do Borel non è nuovo a cose di questo tipo, visto che in passato è stato accusato di violenze domestiche da parte di alcune sue ex fidanzate. La Mello ha reagito davvero male alla cosa sottolineando: “tutto questo per me è surreale”. Intanto voci di corridoio parlano di una vera e propria crisi da parte della modella che è scoppiata a piangere richiedendo l’intervento immediato della produzione del programma. Cosa succederà? La squalifica di Nego Do Borel è dietro l’angolo?

Dayane Mello molestata da Nego Do Borel: le parole di Rosalinda Cannavò

Intanto le voci delle molestie subite da Dayane Mello nel reality show “La Fazenda” sono arrivate come un fulmine a ciel sereno coinvolgendo anche Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco, che nel cuore della notte ha scritto un lungo messaggio dedicato all’amica:

Sono distante fisicamente ma spero che il mio pensiero ti arrivi. Quello di cui sono venuta a conoscenza è vergognoso. E’ vergognoso che un uomo non accetti di essere respinto e usi un momento di debolezza di una donna per approfittare di lei. I semplici provvedimenti all’interno di un programma a me personalmente non bastano. Ti sono vicina con tutto il mio cuore.

Ci auguriamo che La Fazenda provveda quanto prima ad intervenire squalificando il concorrente Nego Do Borel.