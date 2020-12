Pugile, ma anche ballerino e latin lover. Daniele Scardina da poco ha concluso la sua esperienza a Ballando con le Stelle, il dance show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, ma sta già pensando ai suoi prossimi progetti lavorativi e sportivi. Non è balzato agli onor di cronaca solo per le sue prodezze sul ring e in tv, ma Daniele Scardina è celebre anche e soprattutto per la sua love story con Diletta Leotta. I due, per un lungo periodo di tempo, hanno fatto coppia fissa facendo sognare i fan e il pubblico del web. Poi è arrivata la rottura, poco dopo la fine del primo lockdown.

Ad oggi, molti settimanali, rivelano che i due sarebbero tornai insieme e, le foto scattate fuori un hotel a cinque stelle, sarebbero evidenti. Scardina, intercettato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, si rivela raccontando come sta vivendo la sua vita al tempo del Covid. E, tra gli argomenti, apre una parentesi anche sul suo legame con Diletta Leotta.

E la vita di Daniele Scardina dopo”Ballando”

“Con lei è stato vero amore. Una grande storia d’amore“, rivela. E non conferma né tanto meno smentisce la sua situazione amorosa. Conferma solo che, al momento, ha in testa “solo il ring e i prossimi incontri“. E su quel legame intenso e profondo con la Leotta, aggiunse solo un “mai dire mai“. Infatti, da quel che emerge dall’intervista, pare che Daniele Scardina sia proiettato solo verso i suoi impegni sportivi. Il successo che ha ottenuto a Ballando con le Stelle lo ha fatto volare fino a Miami.

L’amore con Diletta Leotta può attendere

“Ho la possibilità di allenarmi con i migliori. Per il momento resto qui. Se tutto va secondo i piani, dovrei tornare in Italia a febbraio o a marzo del prossimo anno“, racconta. “Sono pronto a rimettermi in gioco, ma in sicurezza. Il virus non mi fermerà. Ha già causato un lungo stop“. E non aggiunge altro. Né su questi suoi fantomatici progetti né tantomeno sul rapporto con la Leotta.

Non è dato sapere se i due sono, per davvero, tornati insieme o se quelle foto pubblicate su Vero non hanno avuto un seguito. Per Scardina il lavoro è al primo posto. L’amore può solo aspettare. E cosa penserà la Diletta di tutto questo? Anche la presentatrice è silenziosa sulla sua sfera privata. Non resta che attendere i risvolti.