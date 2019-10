Ieri pomeriggio, durante la puntata del trono classico di Uomini e Donne, è andato in onda lo scontro epico tra Damiano Er Faina e Tina Cipollari (QUI POTETE VEDERE IL VIDEO). L’opinionista si è letteralmente scagliata contro il concorrente di Temptation Island Vip ed è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi, che ha cercato di riportare la calma. La Cipollari accusava Er Faina di aver usato parole spregevoli nei confronti del figlio Mathias. Damiano ha risposto per le righe, oltre che in puntata, anche su Instagram, pubblicando le conversazioni con il figlio dell’opinionista.

Damiano Er Faina e Tina Cipollari, lo scontro continua su Instagram

Durante la puntata del trono classico, Damiano Er Faina non è riuscito ad esprimersi e allora ha preferito fare un video pubblicato sul suo account Instagram subito dopo la puntata di Uomini e Donne. Queste le parole del concorrente di Temptation Island Vip:

Vorrei aggiungere due o tre cose alla puntata di oggi. Tina perchè hai tirato in mezzo tuo figlio? Forse perchè non avevi le basi per attaccarmi. Non mi sono mai permesso di chiamarlo figlio di * e alla fine del video pubblicherò le conversazioni. Mi hai attaccato su una falsità. Mi dispiace per tuo figlio, perchè è normale che possa esserci rimasto male. Ma non chiederò mai scusa a te, fino a quando tu non chiederai scusa alle madri e ai figli delle persone che insulti da trent’anni.

È vero ho pianto per amore e ne sono fiero. Non ho mai criticato Temptation Island, ma solo chi tradiva il proprio ragazzo o la propria ragazza. Ho sempre elogiato chi piangeva per mancanze.

Damiano Er Faina Instagram: le conversazioni con il figlio di Tina Cipollari

Insieme al lungo video pubblicato su Instagram, Damiano Er Faina ha aggiunto anche gli screenshot delle conversazioni avute con Mathias, il figlio di Tina Cipollari.

Dalle immagini pubblicate dal concorrente di Temptation Island Vip pare che questo abbia ragione. Damiano Er Faina, infatti, non ha mai chiamato il figlio dell’opinionista con l’appellativo usato da quest’ultima in puntata.