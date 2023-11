Nuovo appuntamento domenica 12 novembre su Rai Uno, con “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, dove si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica, con quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – 12 novembre 2023

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello di raccontare, attraverso gli ospiti e le loro storie, anche la società, attraverso molteplici linguaggi, che vanno dall’intrattenimento leggero a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. “Fil Rouge” delle storie, tanto dei personaggi più noti quanto delle persone comuni, è la forza di volontà che determina piccole e grandi rivoluzioni nel privato e nel collettivo.

Ospiti di puntata

Domenica 12 novembre tra gli ospiti di Francesca Fialdini ci sarà Carlo Conti, uno dei volti più noti e amati della tv, trionfatore degli ascolti anche con l’ultima edizione di Tale e Quale Show, racconterà il Torneo dei Campioni dell’amato varietà di Rai Uno che vede in gara personaggi noti alle prese con le imitazioni di grandi nomi della musica, in cui si parlerà questa settimana anche de “I Giorni della Ricerca”, la raccolta fondi in favore dell’Airc per combattere il tumore al seno. Insieme a Carlo Conti ci sarà anche un giudice della trasmissione: il temutissimo Cristiano Malgioglio. Arriverà anche Francesco Giorgino. Il giornalista, per anni volto principale del tg1 tornerà a breve in tv con un nuovo programma di approfondimento, XXI Secolo in partenza da lunedì 20 novembre. Saranno ospiti inoltre, anche due amati beniamini del pubblico delle fiction tv: Anna Valle e Giorgio Pasotti. I due attori si racconteranno ma anticiperanno qualcosa anche della nuova stagione della fortunata serie Lea – I nostri figli che torna in tv proprio domenica prossima in prima serata su Rai Uno.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. “Da Noi… a Ruota Libera” si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.