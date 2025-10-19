Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 19 ottobre alle 17.20 su Rai1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 19 ottobre 2025

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.

Ospiti di puntata

La prima ospite della puntata sarà Elisa Isoardi, tornata protagonista del sabato pomeriggio di Rai 1 con “Bar Centrale”. Il suo nuovo programma è un viaggio alla scoperta della provincia italiana. Ospiti d’eccezione anche Nancy Brilli e il suo compagno di ballo Carlo Aloia, protagonisti dell’edizione 2025 di “Ballando con le stelle”. Tra gli ospiti anche Claudio Gioè, che tornerà sul piccolo schermo nei panni di Saverio Lamanna, protagonista della serie di successo “Màkari”.

Spazio anche a una storia straordinaria, quella di Hélène Ehret, nata in Alsazia nel 1934 e bergamasca d’adozione. Da decenni dedica la sua vita agli orfani indiani, e grazie alla sua associazione umanitaria è riuscita a far adottare quasi 10 mila bambini.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.