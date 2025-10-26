Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 26 ottobre alle 17.20 su Rai1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 26 ottobre 2025

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.

Ospiti di puntata

Tra gli ospiti di questa settimana Raf, che festeggia i suoi 40 anni di carriera e di successi con il tour di concerti “Self Control 40th” e direttamente da “Ballando con le stelle”, i compagni di avventura di Francesca, Andrea Delogu e Nikita Perotti.

Ospite speciale Marley, un pastore tedesco di sette anni, cieco dalla nascita, diventato un cane da salvataggio al servizio della Protezione Civile, premiato per il suo impegno nei salvataggi in mare e nella ricerca di persone scomparse e per le sue visite negli ospedali per regalare un sorriso ai bambini ricoverati. Marley sarà accompagnato da Carlotta e Marco, che lo hanno adottato.

Spazio, poi, al tema di forte attualità dell’odio sui social con la presenza di Cristina Irrera, attivista su temi come i diritti delle donne, il femminismo e la violenza di genere, la giovane è vittima di una violenta e sistematica campagna d’odio online fatta di minacce di morte e di stupro, insulti e attacchi rivolti a lei e alle persone a lei vicine.

In chiusura Chiara Amirante, autrice di diversi best-seller e fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti, presenterà il suo nuovo libro, “Liberi di amare. La vocazione”.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.