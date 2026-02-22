Da Noi a Ruota Libera oggi Rai 1: anticipazioni 22 febbraio 2026

Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 22 febbraio 2026 alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 22 febbraio 2026

In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita. Di seguito gli ospiti della puntata.

Ospiti di puntata di domenica 22 febbraio 2026

Tra gli ospiti di Francesca Fialdini, Adriano Pappalardo, protagonista da quasi 40 anni della scena musicale italiana, voce e temperamento potentissimi; Don Backy, cantautore, attore, scrittore e fumettista, legato a uno dei capolavori della storia della musica italiana, “L’Immensità”, ha recentemente pubblicato “Colpo di Genio”, un graphic novel dedicato all’amore per la Terra che unisce musica, poesia e arte; Dario Aìta, protagonista di “Franco Battiato. Il lungo viaggio”, il film che racconta la vita e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana dal 1° marzo in prima serata su Rai 1.

E poi, Lamberto Boranga, a 83 anni il portiere più longevo della storia del calcio; Samuele Parodi, il ragazzino che, grazie alla sua curiosità e memoria, è diventato una sorta di enciclopedia vivente del Festival di Sanremo e ne conosce vincitori, conduttori, classifiche e aneddoti; Giorgia Lo Nardo, in arte Giorgina, una ragazza palermitana di 23 anni che – nonostante abbia perso l’udito – ha trovato un modo unico di connettersi con la musica attraverso le vibrazioni, riuscendo a seguire i brani e a distinguere tra i diversi generi musicali, traducendoli nella lingua dei segni e reinterpretandole sul palco.

Dove vedere la puntata del programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.

Da Noi a Ruota Libera oggi Rai 1: anticipazioni 22 febbraio 2026