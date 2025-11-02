Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 2 novembre alle 17.20 su Rai1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 2 novembre 2025

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.

Ospiti di puntata

Tra gli ospiti della puntata vedremo Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, protagonisti di Tale e Quale Show con i loro duetti “impossibili”. Amici e colleghi di lunga data, renderanno omaggio a Gigi Proietti, con cui hanno condiviso gli inizi al suo laboratorio teatrale, nell’anniversario della sua scomparsa. Ospiti anche la coppia più stravagante di Ballando con le Stelle, Rosa Chemical ed Erica Martinelli; e la scrittrice e opinionista Barbara Alberti, che con Francesca Fialdini affronterà temi di grande attualità, dai siti sessisti con immagini modificate dall’intelligenza artificiale alla Gelosia, argomento del suo ultimo libro.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.

Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.