Cuori 3 si farà? La fiction di successo di RaiUno ha concluso la seconda stagione ieri – domenica 5 novembre – regalandoci un finale che moltissimi fans avevano a lungo sognato. Il bacio tra Delia e Alberto è finalmente arrivato e – dopo aver salvato la piccola Anna – i due hanno capito di non aver mai smesso di amarsi. Sarà una love story destinata a durare nel tempo? Solo il possibile sequel della serie potrà rispondere a questa domanda.

Cuori 2, il finale: l’amore trionfa

Non era affatto scontato che Delia e Alberto potessero tornare insieme, e quel bacio – atteso per oltre un mese – è stato l’epilogo finale che ha messo d’accordo tutti i fans della fiction ambientata intorno all’ospedale Le Molinette. Tuttavia sono molte le situazioni rimaste aperte e insolute nell’ultima puntata di Cuori 2. In tantissimi si sono affezionati alla storia ambientata in una Torino Anni Sessanta, e attendono con trepidazione di sapere come si evolverà la storia d’amore tra Delia e Alberto, “ostacolata” dalla gravidanza di Karen e dal corteggiamento di Marcello nei confronti di Delia.

Anche le dinamiche che hanno portato alla morte di Elvira sono rimaste – ad oggi – senza una risposta: si è davvero tratta di un incidente o la donna è stata uccisa? La piccola Anna ha bisogno di un cuore, ma non sappiamo se il prototipo del pacemaker basterà a salvarle la vita. Luisa è sempre più in pericolo di vita, e Alberto cerca di curarla in tutti i modi, provando anche l’ultima possibilità. Mosca – scarcerato dopo la confessione di Bino – è pronto a rinunciare ad Agata perché si rende conto di non aver più niente da offrirle. Lei però gli risponde che tutto ciò che desidera è di poter vivere il loro amore alla luce del sole.

Cuori 3 ci sarà? Le ultime news sulla serie TV

Le tante domande rimaste senza risposta fanno presumere che ci sarà una terza stagione della serie, un gradito regalo a tutti i fans della saga che – con un mix perfetto tra drama e sentimento – ha saputo conquistare il cuore degli spettatori.

Sebbene dalla rete nazionale non sia ancora arrivata la notizia ufficiale, già nell’aprile scorso – durante un incontro tenutosi a Torino – l’ex amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes aveva rassicurato i dipendenti del Centro di Produzione di Torino, soffermandosi sull’importanza del capoluogo piemontese nel futuro della TV pubblica, e includendo nei programmi futuri anche la terza stagione di Cuori 3.