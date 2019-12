Cuochi d’Italia – Il Campionato del mondo sarà un vero e proprio spin off di Cuochi d’Italia il programma reso celebre da Alessandro Borghese dove si sfidano i cuochi delle regioni d’Italia a base di piatti tipici. Quando andrà in onda la trasmissione? Come mai lo chef Alessandro Borghese non ci sarà e chi lo sostituirà? Intanto possiamo dire che al timone della trasmissione di Tv8 arriverà Bruno Barbieri e che le cucine inizieranno a scaldare i motori a partire dal giorno dell’Epifania.

Cuochi d’Italia – Il Campionato del mondo: data inizio, conduttori e giudici

Vediamo di scoprire tutte le news un merito al nuovo show di Tv8 in onda dal prossimo 6 gennaio 2020 alle 19:30 circa. In primis sappiamo che si chiamerà Cuochi d’Italia – Il Campionato del mondo. La trasmissione sarà uno spin off del programma che il pubblico già conosce ed ama.

Ora che abbiamo scoperto il titolo del programma e la data di messa in onda possiamo concentrarci sui giudici. Confermati: chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Quali saranno le novità? Ebbene lo show amplierà i propri confini. I due amatissimi giudici dovranno assaggiare i migliori piatti e sapori di tutto il mondo. A sfidarsi, infatti, saranno 20 cuochi internazionali che, però, lavorano in Italia e propongono i piatti della loro tradizione. Profumi, sapori e colori porteranno i telespettatori in giro per il mondo. I cuochi avranno il compito di raccontare ai telespettatori le loro tradizioni e di insegnare a tutti qualcosa di nuovo.

Come al solito le prime dieci puntate in onda vedranno le sfide dirette tra due cuochi che si confronteranno a vicenda sui propri piatti tipici. I vincitori del primo turno si sfideranno in due manche per stabilire poi i finalisti. Nella prima manche un concorrente porterà un ingrediente tipico del proprio Paese, al quale i due giudici Gennaro Esposito e Cristiano Tomei aggiungeranno ulteriori ingredienti a sorpresa. Nella seconda succederà l’esatto opposto. Sfida dopo sfida si arriverà alla Finale per decretare il vincitore.

Cuochi d’Italia – Il Campionato del Mondo: Barbieri al posto di Borghese

Quale sarà l’altra novità? La presenza di Bruno Barbieri come conduttore al posto di Alessandro Borghese.

Il padrone di casa di 4 Hotels, uno dei temutissimi giudici di MasterChef, prenderà il posto dell’ormai storico conduttore del programma che lo ha reso celebre al pubblico e lo ha portato fino al successo.

Come mai? E’ successo qualcosa? I motivi del cambio alla guida non si conoscono. Non è detto, però, che sia accaduto qualcosa. Entrambi gli chef conducono diversi programmi su Sky e Tv8 e si alternano senza problemi in format molto simili. In fin dei conti Cuochi d’Italia – Il Campionato del Mondo sarà un programma diverso dal solito Cuochi d’Italia e per questo è più che plausibile che sia stato scelto un altro conduttore.