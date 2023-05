In queste settimane la prima serata della Domenica di Rai Due è all’insegna del giallo e del mistero. Continua infatti, la messa in onda in prima visione tv assoluta, della serie di film crime Crossword Mysteries, la cui particolarità sta nel fatto che tutti gli episodi riguardano gialli in qualche modo legati all’enigmistica.

Gli interpreti principali sono Lacey Chabert nel ruolo di Tess Harper e Brennan Elliott in quello di Logan O’Connor. Di seguito vi diamo le anticipazioni sulla terza puntata.

Crossword Mysteries: cosa accadrà nella terza puntata in onda Domenica 7 Maggio

Il titolo è Abracadaver.

Durante l’esecuzione di uno spettacolo di magia, l’illusionista Alistair muore sul palco. A prima vista sembrerebbe trattarsi di un incidente, anche in considerazione del grado di pericolosità del numero, ma si sa, le cose difficilmente sono davvero come sembrano. Tess e Logan infatti, che si trovano fra il pubblico, intuiscono immediatamente di essere di fronte ad un assassinio. Ovviamente partono le indagini e Tess, come al solito, rischia di intralciare la Polizia. All’inizio la principale sospettata è l’assistente della vittima. Ma è davvero lei la colpevole?

Dove vedere il film in streaming

I film della serie Crossword Mysteries, oltre che la Domenica su Rai Due in prima serata (inizio per le 21.00 circa), si possono vedere anche sulla piattaforma di video on demand e streaming RaiPlay. Vi ricordiamo che il servizio è del tutto gratuito, basta registrarsi e si può subito accedere al catalogo dei programmi.

Crossword Mysteries nello specifico, attualmente trasmessa sulla seconda rete della Rai, è una serie del canale statunitense Hallmark. Appartiene al filone cosiddetto “giallo rosa”, in cui agli elementi tipici del giallo si mescola una venatura sentimentale che stempera ed alleggerisce la trama. Fra Tess e Logan ad esempio, ci sarà del tenero? I due si innamoreranno? Per saperlo non vi resta che seguire tutti i film di questa prima stagione della serie.