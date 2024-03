“Cortesie per gli Ospiti“ è pronto a tornare in tv con tante novità, a partire dalla presenza di un nuovo giurato: Tommaso Zorzi. Vediamo insieme quando andrà in onda il programma che nella prima puntata avrà degli ospiti d’eccezione.

“Cortesie per gli Ospiti 2024”, Tommaso Zorzi è un nuovo giurato

“Cortesie per gli Ospiti” festeggia il traguardo delle 20 edizioni. Il programma, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, ha riscosso negli anni ottimi risultati in termini di ascolti. Ora è pronto a tornare con diverse novità. L’appuntamento è previsto per lunedì 25 marzo con nuove sfide a colpi di buone maniere dal lunedì al venerdì alle 20:20 su REAL TIME (canale 31 del digitale terrestre).

La new entry di questa ventesima edizione è rappresentata da Tommaso Zorzi in qualità di giudice della nuova categoria ‘Home Style‘. L’ex concorrente del Gf dovrà valutare le abitazioni, l’atmosfera creata, l’arredamento e lo stile. Zorzi, appassionato da sempre di home design, affiancherà i veterani Csaba dalla Zorza, che giudicherà il “Lifestyle”, e Roberto Valbuzzi, che avrà il compito di giudicare l’area del “Cooking”.

Come sempre a sfidarsi saranno due coppie che presenteranno i loro piatti con cura nei dettagli: dalla preparazione delle pietanze alla tavola. Un’altra novità del programma sarà presentata dalla narrazione, che tra una portata e l’altra, si arricchisce di dettagli e si fa più corposa. I tre giudici valuteranno le coppie che si sfideranno in ogni puntata secondo le categorie di food, lifestyle e home style. L’obiettivo finale è quello di conquistare i giudici, risultando dei perfetti padroni di casa.

Anticipazioni della prima puntata: ospiti gli agenti di Casa a Prima Vista

Protagonisti assoluti della prima puntata, che andrà in onda lunedì 25 marzo, sono gli agenti immobiliari di un altro programma di punta di Real Time, “Casa a Prima Vista“. Le due coppie saranno formate da Ida e Mariana contro Gianluca e Lorenzo (suo collega e amico).

Le puntate vedranno sfidarsi alcuni concorrenti di Milano, Bologna, Aosta, Catania, Napoli e Bari. “Cortesie per gli ospiti” (40×60) è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. Gli episodi saranno disponibili anche in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare. L’hashtag ufficiale è #CortesiePerGliOspiti.