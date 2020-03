Un piccolo gesto può davvero fare la differenza. In questo momento storico, delicato dal punto di vista sociale e sanitario, medici e scienziati stanno svolgendo un lavoro molto importante per aiutare la popolazione ad affrontare l’emergenza del Coronavirus.

Fedez e Chiara Ferragni lanciano iniziativa benefica per arginare il Coronavirus

Anche Fedez e Chiara Ferragni si sono attivati per aiutare la sanità. Il rapper e la influencer, coppia d’oro dei social, hanno lanciato una raccolta fondi benefica, un crowdfunding, il cui ricavato sarà devoluto all’ospedale San Raffaele di Milano. L’iniziativa è stata pubblicata sul sito Go Fund Me, dove i Ferragnez hanno donato per primi 100mila euro. Dopo averla sponsorizzata sui social network, il crowdfunding ha fatto il giro del web: finora sono stati raccolti quasi 900mila euro. Per partecipare, basta aprire questo link che rimanda alla piattaforma Go Fund Me.

“Abbiamo pensato di aiutare l’attivazione di una nuova terapia intensiva presso l’Ospedale San Raffaele di Milano“, si legge sulla pagina dell’iniziativa. “In questo momento le attrezzature necessarie per triplicare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva sono: ventilatori, dispositivi di ventilazione non invasiva, monitoraggio emodinamico, monitor.”

Il crowdfunding è destinato alla creazione di nuovi posti letto, che serviranno ad affrontare l’emergenza Coronavirus e a garantire migliori cure ai pazienti che versano in condizioni critiche.

“Siamo in stretto contatto con i medici dell’ospedale San Raffaele di Milano“, fanno sapere i Ferragnez. “I fondi raccolti saranno direttamente devoluti all’ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva.

Fedez e Chiara contro il Coronavirus, Video