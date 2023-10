Coppa Italia e Supercoppa restano a Mediaset: diritti fino al 2027

La Coppa Italia e la Supercoppa saranno per i prossimi tre anni ancora di Mediaset. Un importante risultato per l’emittente che punta molto sul calcio e che attualmente sta trasmettendo in chiaro anche una partita di Champions della fase a gironi. Vediamo insieme cosa ha detto Pier Silvio Berlusconi.

Coppa Italia e Supercoppa: le partite solo su Mediaset

Dopo aver assegnato i diritti della Serie A (che sono stati confermati per un quinquennio a Dazn), tutto resta invariato anche per la Coppa Italia e la Supercoppa. A deciderlo è stata l’assemblea della Lega di serie A che ha votato a maggioranza con diciotto voti a favore e due astensioni (Napoli e Fiorentina). Le competizioni saranno quindi esclusiva Mediaset per il prossimo triennio che va dal 2024 al 2027. La cifra di acquisto dei diritti è di circa 58 milioni, 10 in più rispetto alla precedente assegnazione.

Queste le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset:

“Esprimiamo soddisfazione per l’assegnazione a Mediaset del trofeo calcistico più importante d’Italia. E’ un caso unico – e un orgoglio – per un broadcaster commerciale poter offrire una grande competizione calcistica per squadre di club italiane tutta in esclusiva e senza alcun costo per i telespettatori. Mediaset conferma la propria qualità e ricchezza editoriale anche nel calcio“.

La finale di Coppa Italia è prevista per il prossimo 15 Maggio 2024 e sarà trasmessa in chiaro da Mediaset che aveva già l’accordo per il triennio precedente.

Ascolti record delle partite

Mediaset punta molto sul calcio e gli ascolti sembrano premiare tale scelta. Nella stagione 2022-2023 la partita più vista è stata Inter-Juventus (quarto di finale di ritorno di Coppa Italia) che fece registrare 7 milioni e mezzo di spettatori con il 34,8 per cento di share. La finale Inter-Fiorentina fu vista invece da quasi sette milioni spettatori con il 33,3 per cento di share. La gara più seguita in assoluto è stata però Napoli-Milan di Champions League con 8.172.000 spettatori il 35,9 per cento di share trasmessa su Canale 5.