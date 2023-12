La Coppa Italia 2023-2024 torna in chiaro sulle reti Mediaset. In occasione degli ottavi di finale della principale coppa calcistica italiana, nonché la seconda competizione professionistica nazionale per prestigio dopo il campionato di Serie A, è stato reso noto il programma e il tabellone con tutti i prossimi appuntamenti!

Coppa Italia 2023-2024, il tabellone: tutte le partite in chiaro sulle reti Mediaset

Il grande calcio torna in chiaro sulle reti Mediaset. L’azienda del Biscione si è assicurata fino al 2027 la messa in onda in esclusiva assoluta dei diritti di Coppia Italia. Tutte le partite saranno trasmesse in chiaro ed esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Un calendario fitto di appuntamenti che prende il via da martedì 5 dicembre 2023 con la partita “Lazio-Genoa” trasmessa in prima serata su Canale 5. Mercoledì 6 dicembre, invece, tocca a Fiorentina-Parma in diretta su Italia1. L’appuntamento con gli ottavi di finale di Coppa Italia prosegue martedì 19, mercoledì 20 dicembre e poi martedì 2 a giovedì 4 gennaio 2024. Otto imperdibili match in cui entrano in gioco i top club di Serie A, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5 e Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.

Coppa Italia 2023-2024: il calendario completo con i match di ottavi di finale in chiaro sulle reti Mediaset

Ecco nel dettaglio il tabellone con il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia 2023-2024:

MARTEDÌ 5 DICEMBRE

Lazio-Genoa, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE

Fiorentina-Parma, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1 con la telecronaca di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli.

A seguire in studio, l’appuntamento sportivo condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Giuseppe Incocciati, Ciccio Graziani e Andrea De Marco.

MARTEDÌ 19 DICEMBRE:

Napoli-Frosinone, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Dopo il match da non perdere lo studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Massimo Mauro, Stefano Sorrentino e Andrea De Marco.

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE:

Inter-Bologna, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli.

Dopo il match, spazio all’appuntamento sportivo condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Giuseppe Incocciati e Mauro Bergonzi.

MARTEDÌ 2 GENNAIO:

Milan-Cagliari, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

In studio il dopo partita condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Christian Panucci, Franco Ordine e Graziano Cesari.

MERCOLEDÌ 3 GENNAIO:

Atalanta-Sassuolo , in diretta alle ore 18.00, su Italia 1 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese;

, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese; Roma-Cremonese, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi.

A seguire il programma sportivo condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Stefano Sorrentino, Ciccio Graziani e Andrea De Marco.

GIOVEDÌ 4 GENNAIO:

Juventus-Salernitana, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Dopo la partita, appuntamento con il confronto sportivo condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro e Graziano Cesari.