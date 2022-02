Il grande calcio torna protagonista in tv con le semifinali di Coppa Italia 2021/2022, il torneo entra nella fase più calda, quella che ci porterà a conoscere chi sarà la vincitrice della Coppa Italia. In arrivo, in diretta esclusiva su Canale 5, le due gare di andata delle semifinali. Le squadre a contendersi il titolo sono Milan, Inter, Fiorentina e Juventus. Ma vediamo quando andranno in onda in diretta tv dai campi di calcio le semifinali di Coppa Italia.

Coppa Italia 2021-2022, semifinali in tv: programmazione, date e orari

Il grande calcio torna su Canale 5, la rete ammiraglia del gruppo Mediaset trasmetterà in esclusiva la diretta delle due gare di andata delle semifinali di Coppa Italia 2021-2022. Ecco di seguito le date e gli orari per seguire le partite.

Milan – Inter: si gioca martedì 1° marzo 2022 alle ore 21:00 allo stadio Meazza di Milano. Diretta tv su Canale 5.

si gioca martedì 1° marzo 2022 alle ore 21:00 allo stadio Meazza di Milano. Fiorentina – Juventus: si gioca mercoledì 2 marzo 2022 alle ore 21.00 allo stadio Franchi di Firenze. Diretta tv su Canale 5.

Dove vedere le semifinali di Coppa Italia 2021-2022 in streaming

Oltre che in tv su Canale 5, è possibile seguire i due big match anche in streaming sui siti www.mediasetplay.mediaset.it e www.sportmediaset.mediaset.it.

Le due partite di semifinale

Milan-Inter e Fiorentina-Juventus sono due partite che si annunciano di grande valore calcistico soprattutto per i giocatori che verranno schierati in campo. Due veri e propri big match carichi di emozioni. L’Inter di Edin Džeko cerca la rivincita contro il Milan di Rafael Leão, dopo la sconfitta in rimonta subita nell’ultimo derby in campionato di Serie A. Altrettanto ricca di tensione è la partita che vede protagoniste Fiorentina e Juventus, a causa del passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Vecchia Signora.

Quando si giocheranno le gare di ritorno e la finale

Le gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia si disputeranno mercoledì 20 e giovedì 21 aprile 2022. Al termine di questi big match, in caso di parità di gol, passerà il turno la squadra che ha segnato più gol in trasferta. In caso di parità ci saranno i tempi supplementari e poi, eventualmente, i calci di rigore. La finale di Coppa Italia 2021-2022 si giocherà mercoledì 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma.