Parte il 23 Giugno su Rai Uno in seconda serata la nuova edizione di Codice – La vita è digitale, programma di divulgazione scientifica e tecnologica condotto in studio da Barbara Carfagna.

Ce ne siamo accorti tutti: la scienza e la tecnologia stanno assumendo un ruolo preponderante all’interno delle nostre vite, modificando dinamiche personali, sociali e lavorative, pertanto è giusto informare ed aggiornare su un ambito che acquisisce sempre maggiore importanza ogni giorno di più. E’ proprio ciò che si propone di fare Codice-La vita è digitale: ecco cosa c’è da sapere.

Codice – La vita è digitale: di cosa si occupa

Codice – La vita è digitale è una trasmissione interamente incentrata sulla tecnologia e, in particolare, sull’impatto che essa ha sulle nostre vite, sia dal punto di vista personale che lavorativo. Non ci sono dubbi sul fatto che il progresso in tal senso stia provocando mutamenti epocali nella società e il trend non sembra destinato a fermarsi, anzi. La tecnologia diventa sempre più invadente e si espande in ogni campo, dalla medicina alla scuola, costringendoci a stare al passo per non restare irrimediabilmente indietro e quindi “fuori dal mondo”.

Codice-La vita è digitale si concentrerà sull’intelligenza artificiale, di cui tanto si parla ma di cui poco si sa realmente: Barbara Carfagna ci aiuterà a colmare le nostre lacune in merito. Ci spiegherà che cos’è, a cosa serve, dove si applica e se ci sono solo lati positivi oppure anche qualche negatività. Tanta carne al fuoco insomma, e davvero molto da apprendere.

Anticipazioni prima puntata

Come anticipato, la nuova edizione di Codice – La vita è digitale riparte il 23 Giugno con una puntata ricca di informazioni e di spunti di riflessione.

Il focus del primo appuntamento è sull’intelligenza artificiale GPT e su cosa abbiamo capito a riguardo fino ad oggi. Un argomento serio e complesso che, trattato in modo semplice e chiaro, diventa alla portata di tutti.