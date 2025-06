Abbiamo raggiunto Clara al Taormina Film Festival. Lei raggiante, super elegante e disponibile, ha commentato, in esclusiva per Superguidatv, il gossip del momento che la vede protagonista insieme a Fedez e ci ha raccontato come è nata la collaborazione per il brano estivo. Clara ci ha svelato anche cosa pensa della possibilità di lavorare nel mondo del cinema senza tradire i suoi sogni nel cassetto. A quanto pare, infatti, Carlo Conti dovrebbe raccogliere il suo appello e chiamarla per il prossimo Sanremo come co-conduttrice. Per quanto riguarda Mare Fuori? La serie ha lasciato il segno ed è stata davvero importante per lei. Ecco cosa ci ha raccontato.

Clara, l’intervista in esclusiva

Musica, tv e cinema: ti piacerebbe poter lavorare in tutti e tre gli ambiti e pensi mai all’eventualità di entrare nel mondo del cinema?

Sì, ci penso. Penso che precludersi le cose non sia mai giusto. A volte sembra quasi che se fai tanto poi non sai fare niente, invece secondo me è bello buttarsi nelle cose, cimentarsi in tutto, sperimentare ogni cosa legata a quella che può essere espressione e arte.

Quest’estate hai fatto uscire un brano con Fedez. Come è nata questa collaborazione? Ti infastidisce il gossip che si è creato in questi mesi?

Io penso che il gossip faccia parte del gioco e quindi, ok, ci sta. La collaborazione è nata naturalmente, mi ha scritto un messaggio, dopo Sanremo dicendo: “Oh Cla, ho scritto questa canzone, ti prego vorrei che scrivessi anche tu comunque, venissi in studio, la finissimo assieme, no? È nata scelta stupide”. Gli voglio un botto, un grandissimo bene e quindi sono molto felice dell’estate che ci aspetta.

Ti piacerebbe ritornare a Mare Fuori, visto che il produttore aveva aperto anche un tuo eventuale ritorno nella serie?

Mai dire mai, però io penso che, non lo so. Mare Fuori è stata un’esperienza così speciale per me che ora non saprei risponderti a questa domanda.

Fare la co-conduttrice a Sanremo, invece, ti piacerebbe?

Tantissimo, tantissimo, tantissimo, mi piacerebbe molto. Carlo, mi piacerebbe.

Il video con l’intervista integrale