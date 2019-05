Dopo la scena tagliata dell’incidente, stasera, in prima serata su Canale 5, Ciao Darwin 8 torna in onda con l’attesa sfida Juve contro tutti. Ma chi sono i capitani delle due nuove “categorie” di concorrenti? E cosa ci dicono le anticipazioni ufficiali di questo 10 maggio 2019?

Sono due, anche per questa ottava puntata di Ciao Darwin 8, i vip scelti come capitani delle squadre della nuova sfida di stasera. Parliamo di Giampiero Mughini e di Raffaele Auriemma, chi alla guida del team “Juve”, chi di quello denominato “Tutti”.

Questo venerdì 10 maggio, infatti, a Ciao Darwin 2019 Mughini rappresenta il mondo degli juventini. Stimato giornalista, oggi lo scrittore di tanti libri di successo ha 78 anni ed è uno degli opinionisti più popolari a Mediaset.

Mentre a fargli da contraltare, nella puntata di questa sera, ci sarà lui: Raffaele Auriemma, con la sua Napoli nel sangue. Giornalista e commentatore sportivo, è infatti Auriemma a rappresentare il mondo “contrario” alla Juve.

E Madre Natura, invece? Secondo le anticipazioni esclusive di Super guida tv, questo venerdì sera in studio per tale ruolo ci sarà Michelle Sander; nel link la scheda con tutti i dettagli sulla modella.

Ciao Darwin 8, l’orario di inizio in tv della puntata in onda stasera

Insomma, date le anticipazioni su Juve vs tutti, ricordiamo che l’orario di inizio della puntata di Ciao Darwin 8 in onda stasera è fissato per le ore 21.30 circa, nel prime time di Canale 5. Ma chi si aggiudicherà la nuova sfida di questa sera?

In attesa del nuovo verdetto tv tra le due squadre capitanate da Mughini e Auriemma, ricordiamo anche che il programma di Canale 5 non è in diretta e che le singole puntate dello show vengono registrate in anticipo rispetto alla messa in onda.

Ecco qui anche chi ha vinto la scorsa settimana e la replica, in streaming on demand, della precedente puntata Finti giovani vs Nati vecchi. Appuntamento quindi a più tardi, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti anche questa settimana star di Ciao Darwin.