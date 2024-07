Grande successo per la seconda edizione del Ciak d’oro Serie Tv 2024. Sono state più di 350 mila le persone che hanno votato i migliori titoli e i migliori protagonisti della grande serialità. Scopriamo insieme tutti i vincitori.

Ciak d’oro 2024: Un’estate fa è la migliore serie italiana

È stato il pubblico il grande protagonista dei Ciak d’oro di quest’anno. Sul sito di Ciak, gli appassionati delle serie hanno potuto votare le loro preferite tra i titoli usciti dal 1 aprile 2023 al 31 maggio 2024. Sette le categorie votate: Migliore serie italiana dell’anno; Migliore attore italiano; attrice italiana; Migliore serie internazionale e protagonista internazionale; Miglior serie e Miglior protagonista (no gender).

A trionfare come miglior serie italiana dell’anno è stata ‘Un’estate fa‘, con protagonisti Lino Guanciale e Claudia Pandolfi, andata in onda a ottobre su Sky.La serie è stata votata dal 28,5% delle persone superando Blanca 2 ferma al 24,55%. Maria Chiara Giannetta, protagonista della seconda stagione di ‘Blanca‘, è stata votata come Migliore attrice italiana mentre Luca Argentero è il Miglior attore per ‘Doc – Nelle tue mani 3‘. Per quanto riguarda le serie internazionali, la preferita è risultata essere Lupin 3 che ha battuto di poco The Crown 6 (26% contro 24.86%). Miglior protagonista internazionale è stata invece India Amarteifio, protagonista de ‘La regina Carlotta – Una storia di Bridgerton‘.

Nelle due categorie dedicate al pubblico più giovane, la Migliore serie italiana è risultata essere ‘Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget‘, firmata e interpretata dai The Jackal. Nicolas Maupas per ‘Un professore 2‘ e ‘Noi siamo leggenda‘ è il Miglior permofance pubblico under 30 superando Giacomo Giorgio e Domenico Cuomo.

Dove vedere la premiazione in tv

Partner di Ciak, è stato Sky Tg24 che nei prossimi giorni trasmetterà due speciali in prima serata dedicati alla premiazione. Gli speciali saranno condotti dal vicedirettore vicario del canale all news, Omar Schillaci, e dal direttore di Ciak, Flavio Natalia.