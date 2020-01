Con Chiamatemi Anna 3 si conclude su Netflix la serie canadese con che ha riportato sul piccolo schermo il personaggio di Anna dai capelli rossi. Tratto dal romanzo della scrittrice Lucy Maud Montgomery, lo show ha debuttato nel 2017 sulla rete canadese CBC, dove è andata in onda fino allo scorso anno. Netflix la distribuisce a livello internazionale.

Chiamatemi Anna segue le vicende di una ragazzina orfana mandata per errore a vivere con degli anziani fratelli. Dopo un’indifferenza iniziale, Anna saprà farsi amare e cambiare per sempre le loro esistenze. La terza e ultima stagione, annunciata lo scorso anno da Netflix e la rete canadese CBC, è disponibile dal 3 gennaio.

Chiamatemi Anna 3 su Netflix: la trama dell’ultima stagione

L’ultima avventura di Anna Shirley sta per iniziare. Negli ultimi dieci episodi, la protagonista, ormai adolescente, va in cerca delle sue origini per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Anna compie 16 anni e desidera scoprire di più sui suoi veri genitori, rischiando però di mettere in pericolo il suo rapporto con Matthew e Marilla.

Chiamatemi Anna 3: il cast della serie Tv Netflix

Nel cast della terza stagione ritroviamo i protagonisti principali: Amybeth McNulty interpreta Anne Shirley Cuthbert; all’inizio della storia è una tredicenne, ora la ritroviamo adolescente. Geraldine James veste i panni di Marilla Cuthbert, mentre R.H. Thomson interpreta suo fratello Matthew; Dalila Bela nel ruolo di Diana Barry, migliore amica di Anna; Lucas Jade Zumann è Gilbert Blythe, compagno di classe della protagonista, verso la quale prova un certo interesse; Aymeric Jett Montaz è Jerry Baynard, giovane di origine francese che inizia a lavorare per i fratelli Cuthbert stringendo una forte amicizia con Anna; Corinne Koslo è Rachel Lynde, migliore amica di Marilla dai tempi della scuola. È una signora pettegola ma all’occorrenza sa essere anche simpatica e risoluta.

Dalmar Abuzeid interpreta Sebastian “Bash” Lacroix, giovane di colore originario di Trinidad. Nella seconda stagione incontra Gilbert su una nave dove entrambi lavorano e in seguito deciderà di trasferirsi ad Avonlea insieme all’amico; Cory Grüter-Andrew interpreta Cole Mackenzie, artista talentuoso, amico di Anna e Diana dal carattere sensibile.