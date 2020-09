Tutto pronto per l’edizione 2020 de “La partita del Cuore“, l’evento calcistico con finalità benefiche con protagonista la Nazionale italiana cantanti. Quest’anno però l’evento cambia “finalità”, visto che l’intero ricavato sarà devoluto alla categoria dei lavoratori dello spettacolo fortemente colpiti dalla pandemia da Coronavirus.

La partita del Cuore 2020, le squadre in campo

Giovedì 3 settembre 2020 alle ore 21.25 appuntamento con “Chi vincerà la partita del cuore? – Edizione Speciale 2020” condotta in prima serata da Carlo Conti su Rai1. L’edizione 2020 dell’evento calcistico con finalità benefiche quest’anno vedrà sfidarsi per la prima volta in assoluto ben quattro squadre capitanate da quattro capitani. Si tratta di Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi e Salmo chiamati a comporre le proprie squadra grazie anche all’aiuto dei social.

I quattro capitani de “La partita del cuore 2020” dovranno cercare e ingaggiare un portiere scegliendo tra i tantissimi campioni del panorama calcistico. Non solo, nella squadra ci sarà anche una calciatrice donna scegliendo dalla rosa della Nazionale di calcio femminile italiana e non solo. Le squadre, infatti, saranno anche composte da artisti e personaggi dello spettacolo e dalla presente di un direttore tecnico.

La partita del cuore 2020 su Rai1: raccolta fondi per lavoratori dello spettacolo

Si preannuncia un’edizione davvero speciale quella della Partita del Cuore trasmessa in diretta dallo Stadio Bentegodi di Verona che vedrà le quattro squadre sfidarsi in due partite a girone eliminatorio della durata di 30 minuti circa. Le due squadre finaliste si contenderanno la vittoria finale in un terzo match che si terrà sempre nella stessa serata.

La 29esima edizione della Partita del Cuore è guidata ancora una volta dal presidente della Nazionale Cantanti Enrico Ruggeri che ricoprirà il ruolo anche di “game master” coordinato tutto l’evento. Rispetto alle precedenti edizione de La partita del Cuore, quest’anno è stato rivoluzionata tutta la formula idea per l’occasione da Gianmarco Mazzi e Gianluca Pecchini che sono anche gli organizzatori della serata.

Ricordiamo che l’evento calcistico fa parte del progetto nazionale “Da Verona accendiamo la musica” prodotto dalle principali organizzazioni e istituzioni italiane della musica ideato da parte di Music Innovation Hub – Impresa Sociale e pensato per raccogliere fondi da devolvere a favore dei lavoratori dello spettacolo.