Chi sono i La Sad? Ecco nomi, età, provenienza e news sui tre componenti della band punk rock che è emersa questa estate per aver fatto un singolo con Diego Naska e che ora sarà in gara a Sanremo 2024.

Chi sono i La Sad e cosa sappiamo su di loro?

Il gruppo dei La Sad si è formato Milano nell’ormai lontano 2020. Chi sono i suoi componenti? Theø, Plant e Fiks. Quali sono i loro veri nomi?

Theø all’anagrafe si chiama: Matteo Botticini. E’ di Brescia ed è nato il 4 ottobre 1987

Plant si chiama Francesco Emanuele Clemente. E’ di Altamura, in provincia di Bari

Fiks all’anagrafe è registrato come Enrico Fonte. E’ di Riviera del Brenta, in provincia di Venezia

Come hanno iniziato a fare musica e dove hanno suonato o cantato prima di lavorare insieme? Ebbene Theø, cantante e chitarrista, è stato membro del gruppo denominato Upon This Dawning e del duo trap Danien & Theø. Fiks invece in passato ha solcato la scena techno-rave e poi è approdato al rap demenziale.

I loro singoli di maggior successo? Vi sono: Psycho girl, Miss U, 2nite e Summersad 2 oltre a Sto nella Sad.

I La Sad: altre news sulla loro vita privata

Cos’altro sappiamo su di loro? In merito alla vita privata su internet circolano voci sul loro rapporto con la scuola e lo studio oltre che con la musica. Pare che Theø non abbia preso il diploma e da piccolo sognasse di fare lo skater. Plant ha fatto il liceo classico e ha scoperto la musica grazie alla nonna. Fiks come Theo non è nato per stare tra i banchi e dopo due bocciature ha abbandonato senza il diploma.

Le collaborazioni della band: gli artisti con cui hanno fatto musica

Pur avendo iniziato a far musica insieme da poco, circa 4 anni, i La Sad hanno già collaborato con successo con diversi artisti come: