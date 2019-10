Nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto“ e Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Il seguitissimo programma, dedicato a casi di cronaca nera, scomparse ed attualità, è pronto a raccontare nuove storie e vicende ancora irrisolte. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 2 ottobre 2019.

Chi l’ha visto stasera, la puntata del 2 ottobre

Mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi più importanti di cronaca nera condotto con grandissimo successo da Federica Sciarelli.

Questa settimana la Sciarelli torna ad occuparsi di uno dei casi di cronaca nera più seguita degli ultimi anni. Si tratta dell’omicidio di Marco Vannini, il 20enne di Ladispoli, morto il 17 maggio del 2015 a casa della fidanzata Martina.

A distanza di quasi quattro anni si torna a parlare delle possibili cause della morte del ragazzo per cui ricordiamo è stato accusato Antonio Ciontoli, il padre di Martina. In studio per l’occasione ci saranno Valerio e Marina, i genitori di Marco, accompagnati dal legale Celestino Ignazi. Cosa si nasconde dietro il misterioso fascicolo a nome del Ciontoli?

Non solo il caso di Marco Vannini, durante la puntata Federica Sciarelli è pronta ad occuparsi anche della morte di Annamaria Esposito, la bellissima Miss Campania morta cadendo dal balcone durante una vacanza a Tropea dove si era recata col marito e due coppie di amici. Si è trattato di un incidente oppure no? Nuove importanti rivelazioni e documenti saranno oggetto di dibattito e analisi.

