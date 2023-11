Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto, il programma campione d’ascolti condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Cosa succederà nella puntata di stasera, mercoledì 15 novembre 2023?

Mercoledì 15 novembre 2023 dalle ore 21.20 torna in diretta “Chi l’ha visto“, il programma di Federica Sciarelli trasmesso in prima serata Rai3. Una nuova puntata che si preannuncia ancora una volta imperdibile di uno dei programmi più seguiti ed amati del mercoledì sera. Come sempre al centro della puntata storie cronaca nera risolti ed irrisolti recenti e del passato, ma anche casi di persone scomparse. Nella puntata di stasera spazio alla vicenda di Giulia e Filippo, due giovani ragazzi scomparsi nel nulla. Una scomparsa che sta tenendo col fiato sospeso l’Italia.

Giulia, 22 anni è una studentessa universitaria e doveva laurearsi giovedì, mentre Filippo, suo coetaneo, è anche lui uno studente universitario. Cosa è successo? Dove sono finiti?

Non solo, durante la puntata di mercoledì 15 novembre 2023 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si occuperà nuovamente del caso di Elisa Claps, la giovane sedicenne di Potenza uccisa da 13 colpi inferti da un’arma da taglio e a punta. Dopo il grande successo della serie “Per Elisa – Il caso Claps”, ospite in studio il fratello di Elisa. E ancora: spazio al delitto di Pierina Paganelli con tutte le news e gli aggiornamenti in diretta.

Durante la lunga diretta come sempre spazio agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

