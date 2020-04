Torna “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera condotto con grandissimo successo da Federica Sciarelli nella prima serata di Rai3. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata di questa sera, mercoledì 15 aprile 2020.

Chi l’ha visto 2020, la diretta del 15 aprile

Mercoledì 15 aprile 2020 alle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Questa sera Federica Sciarelli torna ad occuparsi della scomparsa di Luciana Martinelli, la giovane ragazza di 27 anni scomparsa nel nulla a Roma nella notte tra venerdì e sabato 4 aprile. Cosa è successo a Luciana? Grazie alle segnalazioni di alcuni telespettatori proseguono le indagini sulla scomparsa di Luciana; in particolare giovedì scorso un telespettatori ha contattato la redazione del programma per fare una importantissima segnalazione sull’auto con cui la ragazza si è allontanata da casa. La vettura è stata ritrovata nei pressi della scuola dove Luciana insegnava inglese ai bambini. Oltre alla scomparsa di Luciana Martinelli, Federica Sciarelli torna ad occuparsi anche dell’emergenza Coronavirus con le ultime novità sull’inchiesta dell’ospedale di Alzano Lombardo.

