Tutto pronto per una nuova puntata di Chi l’ha visto di Federica Sciarelli in diretta su Rai3. Scopriamo tutti i casi di cronaca nera e le persone scomparse al centro della puntata di stasera, mercoledì 6 dicembre 2023.

Mercoledì 6 dicembre 2023 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma di grande successo condotto da Federica Sciarelli e trasmesso in prima serata su Rai3. Al centro della puntata di stasera l’omicidio di Giulia Cecchettin, la giovane 22 enne uccisa dal fidanzato Filippo Turetta. A distanza di settimana dall’ennesimo brutale caso di femminicidio, il programma è pronto a mostrare documenti e materiali inediti sulla morte della giovane donna.

In studio ospite Giorgio Ceccarelli, presidente dell’associazione “Figli negati” e fondatore del movimento pacifista “Armata dei Padri”, per parlare di sottrazione di minori da parte di uno dei due genitori La proposta del presidente Ceccarelli è quella di inviare gli uomini violenti nelle strutture protette e non le loro vittime.

Non solo, durante la diretta di mercoledì 6 dicembre 2023 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli tornerà a parlare di altri casi di cronaca nera e di persone scomaprse. Spazio alla scomparsa di Giovanna Davoli, sposata e madre di due figli, uscita di casa in bicicletta per andare al mercatino. Da circa venti giorni non si hanno più tracce della donna. Cosa è successo?

