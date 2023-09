Chi l’ha visto di Federica Sciarelli torna in diretta, in prima serata su Rai3, con una nuova imperdibile puntata. Scopriamo tutti i casi e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, mercoledì 27 settembre 2023.

Chi l’ha visto, oggi su Rai3: la diretta di mercoledì 27 settembre 2023

Mercoledì 27 settembre 2023 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato agli scomparsi e ai casi di cronaca nera presentato da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. La giornalista torna ad occuparsi del finto suicidio di Adamo. Per il consolato italiano l’uomo non risultava essere in Grecia, ma la moglie dopo aver visto un video durante l’ultima puntata del programma ha avuto la conferma che il marito si trovava proprio in Grecia.

Durante la puntata viene ricostruita l’intera vicenda con tutta una serie di documenti, filmati e testimonianze. Non solo, spazio alla storia di Edoardo, un giovane ragazzo che vive una vita normalissima. Ha una fidanzata, un lavoro, ma viene ritrovato in un antico palazzo di Napoli dove nessuno dice di averlo mai visto. In studio a parlare della sua vicenda le sorelle.

Chi l’ha visto, le anticipazioni di stasera 27 settembre 2023

Durante la puntata di mercoledì 27 settembre 2023 di Chi l’ha visto di Federica Sciarelli come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa è parte integrante del programma, visto che in caso di avvistamenti o notizie sulle persone scomparse può segnalare la cosa chiamando il numero di telefono 06.8262.

Non solo, disponibili anche tutti i canali social del programma. Per chi volesse commentare la diretta è possibile farlo con l’hashtag #chilhavisto tra i più twittati della serata. Infine per chi è interessato a partecipare in studio, è possibile farlo inviando una richiesta tramite uno dei canali ufficiali del programma:

