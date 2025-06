Torna “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Scopriamo i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 4 giugno 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 4 giugno 2025

Stasera, mercoledì 4 giugno 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Tema centrale della puntata di stasera la morte di Chiara Poggi. Gli inquirenti non escludono alcuna pista e hanno acquisito gli atti del processo inerente allo scandalo del Santuario della Bozzola. Ma che cosa succedeva nel santuario e perché due uomini vengono condannati per estorsione? Questa sera uno dei due latitanti ha deciso di parlare alle telecamere di Chi l’ha visto.

Spazio poi alla morte di Liliana Resinovich: la Procura ha chiesto una serie di accertamenti, concentrandosi tra gli altri sul cordino che legava i sacchetti attorno al capo di Liliana e su quello che univa le tre chiavi ritrovate nella sua borsetta. Non solo, le attenzioni sono anche rivolte ad un braccialetto tagliato a cui Liliana teneva molto e che aveva regalato uguale anche alla cognata e alla nipote.

Chi l’ha visto, la diretta del 4 giugno 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 4 giugno 2025, Federica Sciarelli si occupa anche della scomparsa di Clara Rossignoli, la nonna di Legnago. Al momento sia il nipote che la ex compagna di lui sono indagati per omicidio, anche se davanti agli inquirenti hanno dato versioni contrastanti sul giorno della scomparsa. Infine, spazio a Denise, la giovane scomparsa da un residence a Prato. Al momento le accuse pendono su di un avvocato indagato per sequestro di persona in concorso con ignoti. In realtà l’uomo sostiene di essere amico della madre e di non aver mai conosciuto la ragazza. Che fine ha fatto Denise? Intanto gli inquirenti stanno studiando gli spostamenti dei suoi cellulari.

Durante la diretta spazio ad appelli e richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

