Torna Chi l'ha visto, il programma di grande successo presentato da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 7 febbraio 2024

Chi l’ha visto speciale stasera su Rai3: le anticipazioni di mercoledì 7 febbraio 2024

Mercoledì 7 febbraio 2024 dalle ore 21.20 va in onda una puntata speciale di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche alle persone scomparse. Federica Sciarelli nella puntata speciale di stasera si occuperà della morte di Liliana Resinovich. Per l’occasione, la redazione di uno dei programmi più seguiti del piccolo schermo, saranno mostrate immagine esclusive. Un’amica viene ripresa dalle stesse telecamere a un minuto e 39 secondi di distanza.

Le due andavano nella stessa direzione, dopo che Liliana ha buttato la spazzatura. Come è è possibile che non si siano viste né tantomeno incontrate? Spazio poi alla storia di Andreea Rabciuc.

Chi l’ha visto diretta del 7 febbraio 2024

Non solo, durante la puntata speciale di mercoledì 7 febbraio 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si occuperà nuovamente della storia di Andreea Rabciuc. Un pennarello e una scritta su una trave. Chi è stato a scriverla? E’ stata davvero la giovane Andreea a scrivere quelle parole su una trave o è stato inscenato un suicidio? Tra i casi della puntata anche la scomparsa di Greta Spreafico. A parlare il fratello della cantante rock scomparsa: siamo convinti che Andrea Tosi, l’ultimo ad averla vista, non c’entri con la sua scomparsa: “Siamo d’accordo con la richiesta di archiviazione”. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3.