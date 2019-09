Federica Sciarelli e Chi l’ha visto tornano in prima serata su Rai3. Il programma dedicato alla scomparsa di persone e ai casi di cronaca irrisolti anticipa il suo ritorno in tv. Ecco la data di inizio della nuova stagione 2019 2020 e le prime anticipazioni.

Chi l’ha visto 2019 2020 torna su Rai3: ecco quando

Con un tweet pubblicato su Twitter “Chi l’ha visto” annuncia il suo ritorno a sorpresa e in anticipo su Rai3. Federica Sciarelli e la sua squadra tornano da mercoledì 11 settembre 2019 in prima serata su Rai3 con la nuova edizione 2019 2020. Come sempre al centro del programma casi di persone scomparse, cold case e misteri da risolvere con l’aiuto dei telespettatori, ma con uno sguardo sempre attento ai fatti dell’attualità.

"Chi l'ha visto?" anticipa e ritorna l'11 settembre: Voi ci sarete? La nuova edizione 2019 – 2020 riparte mercoledì in prima serata in diretta con Federica Sciarelli su #Rai3 #chilhavisto pic.twitter.com/otQzHigoOz — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 9, 2019

E’ finita l’attesa dei tantissimi fan “Chi l’ha visto?” anticipa e ritorna l’11 settembre: Voi ci sarete? La nuova edizione 2019 – 2020 riparte mercoledì in prima serata in diretta con Federica Sciarelli con nuovi casi e aggiornamenti sulle vicende che in tutti questi anni hanno appassionato il pubblico.

Chi l’ha visto compie 30 anni: Federica Sciarelli volto storico da 15 anni

Un’edizione speciale quella in partenza, visto che quest’anno il programma festeggia 30 anni di attività. Era il 30 aprile del 1989 quando veniva trasmessa la prima puntata di uno dei programmi più amati e longevi del piccolo schermo.

Il successo di Chi l’ha visto è sicuramente legato alla conduzione di Federica Sciarelli, presenza storica considerando che da quindici anni è alla guida del programma. Con lei una squadra di giornalisti e inviati: Giuseppe Pizzo, Ercole Rocchetti, Gianloreto Carbone, Nicola Endimioni, Liviana Greoli, Veronica Briganti, Paola Grauso, Maria Lucia Monticelli e molti altri ancora.

Chi l’ha visto, anticipazioni prima puntata: mercoledì 11 settembre

Al momento non ci sono ancora le anticipazioni sui casi al centro della puntata di mercoledì 11 settembre, ma sicuramente la Sciarelli si occuperà della vicenda di Romina Pezzotta, la 35enne di Pontevico, provincia di Brescia, scomparsa nel nulla dopo una visita ai parenti. A rassicurare le due figli e i familiari ci ha pensato la stessa donna con una telefonata.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è da mercoledì 11 settembre su Rai3.