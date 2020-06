Chi l’ha visto? è un appuntamento imperdibile del mercoledì sera. Il programma di Rai 3 continuerà ad andare in onda per un altro mesetto, come sempre affidandosi alla conduzione seria e garbata della “padrona di casa” Federica Sciarelli. Ormai da più di 30 anni, la trasmissione racconta di scomparsi e di altri casi di cronaca e torna in tv anche questo mercoledì 24 giugno 2020.

Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata di stasera

Stando alle anticipazioni ufficiali rese note dalla Rai, dalle ore 21.20 di stasera va in onda un’attesa, nuova puntata di Chi l’ha visto? e il tema centrale trattato è di estrema attualità.

A partire da tale orario, Federica Sciarelli, in diretta dagli studi di Via Teulada, dà conto ai telespettatori di Rai 3 delle ultime news su Alex Zanardi, l’ex pilota d’auto per cui gli ultimi aggiornamenti ufficiali riferiscono di “condizioni stabili“.

Alex Zanardi: “Condizioni stabili, rimane sedato e il risveglio verrà preso in considerazione la prossima settimana”, il bollettino di Roberto Gusinu, direttore sanitario dell’ospedale Le Scotte di #Siena. #chilhavisto pic.twitter.com/0vGR2MfgYf — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 23, 2020

La fortunata trasmissione della rete – ora guidata dal neo direttore Franco Di Mare – cercherà di approfondire cos’è successo negli ultimi istanti prima del grave incidente che ha coinvolto l’uomo.

Sono giorni in cui si cerca di capire cosa sia potuto accadere, ecco perché il Sostituto Procuratore di Siena, Serena Minicucci, ha voluto rivolgere – anche tramite Chi l’ha visto – un appello a “chiunque sia in grado di riferire circostanze utili per capire la dinamica dell’incidente e ricostruire quei minuti“.

Chi l’ha visto?, tra quante puntate finisce

La puntata di Chi l’ha visto in onda questa sera, in prima serata su Rai 3, è la numero 1259, con la 32esima edizione del programma trasmessa in diretta da Roma dallo scorso 11 settembre 2019.

Non tutti sanno, infatti, che, rispetto ad un’iniziale decisione, l’edizione in corso di Chi l’ha visto? è stata allungata di altre puntate e finisce ufficialmente alla fine del mese prossimo. Più precisamente l’ultima puntata andrà in onda il 29 luglio 2020.

Il programma tv è un successo praticamente da sempre, con Federica Sciarelli che, da quando è arrivata alla conduzione, nel 2004, ha collezionato un record niente male di più di 700 puntate presentate in 15 anni.

Chi l’ha visto?, il punto sulla conduttrice

In questi giorni si è anche parlato di un possibile addio della conduttrice da Chi l’ha visto?. L’amata giornalista ha di recente chiarito che non lascia la trasmissione di Rai 3 e che le ipotesi di un “trasloco” al venerdì sera sarebbero infondate.

Intervistata sull’ultimo numero di “Tv, Sorrisi e Canzoni”, Sciarelli ha bollato la news di un approdo al venerdì con un nuovo programma come “un’altra falsità” riportata dai quotidiani.

E su Anna Falchi, che aveva detto “Chi l’ha visto potrei farlo ad occhi chiusi“, la giornalista ha così commentato: “…Perché lo vede da sempre, era una battuta“. Una battuta, appunto, pronunciata qualche giorno fa e pubblicata poco dopo in un’intervista di Superguidatv.