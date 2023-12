Chi ha vinto Bake Off italia 2023: il vincitore è Gabriele Citti

È Gabriele Citti il vincitore di Bake of Italia. L’ultima puntata dell’undicesima stagione ha coronato miglior pasticciere amatoriale il giovane toscano. Vediamo insieme chi è e chi erano gli altri concorrenti giunti in finale.

Bake Off Italia, vince Gabriele Citti

C’era grande attesa per la puntata finale di ‘Bake Off Italia – Dolci in forno‘, il cooking show targato BBC e prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery che va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre). In finale sono arrivati quattro concorrenti: Roberta, Gabriele, Fabio e Tommaso che si sono sfidati in alcune prove.

La prima, quella creativa, ha decretato il quarto classifico cioè Roberta. Poi è stata la volta della prova tecnica in cui terzo è arrivato Tommaso. I due finalisti si sono poi sfidati nell’ultima prova che ha decretato Gabriele Citti come Miglior pasticcere amatoriale d’Italia. Medaglia d’argento per Fabio. I quattro finalisti sono stati giudicati da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. A condurre il programma Benedetta Parodi che ha anche presentato un’ospite d’eccezione: Valeria Graci, comica, attrice e conduttrice televisiva. Gabriele Citti è stato il più giovane concorrente a partecipare quest’anno battendo 15 aspiranti pasticcieri. Una volta ricevuto il premio nella splendida cornice di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (in provincia di Monza e della Brianza), ha espresso tutta la sua felicità.

Chi è il vincitore dell’undicesima edizione

Ma chi è Gabriele Citti, vincitore di Bake off Italia? Il giovane ha 22 anni ed è di Lucca. Nella vita è uno studente di ingegneria biomedica all’Università di Pisa. Grande appassionato di matematica, ama la fotografia ma è grazie alla sua famiglia (in particolare alle donne di casa) che si avvicina alla pasticceria durante il lockdown. La cucina è quindi il suo sfogo e la sua salvezza. Sui social, nome utente instagram @gabriele_bakeoff11, è seguito da 17 mila follower. Da oggi è il miglior pasticcere amatoriale d’Italia.