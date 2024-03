Chi è stato eliminato ieri sera, sabato 30 marzo, nel corso della seconda puntata del serale di Amici 2024? A dover lasciare il talent sono stati due allievi, ambedue ballerini. Il primo è stato Nicholas che ha perso al ballottaggio contro Sarah e Lucia. Il secondo eliminato è Giovanni Tesse, che ha perso il ballottaggio con Marisol.

Amici 23, chi è uscito ieri sera? Il primo ad uscire è Nicholas

Anche la seconda puntata del serale Amici è stata divisa in tre diverse manches. La prima di queste era ad eliminazione diretta, e ha determinato subito l’eliminazione di un alunno della scuola di Canale 5, Nicholas appunto, mentre le altre due hanno mandato alla sfida finale due allievi, nel caso specifico Giovanni Tesse e Marisol che si sono sfidati e hanno ricevuto poi in casetta l’avviso di Maria De Filippi su chi fosse eliminato dal programma.

Amici 23: le parole dei due eliminati

Cosa è accaduto dopo l’eliminazione? Dopo la prima, quella di Nicholas, Maria De Filippi ha fatto entrare tutti i professionisti. La conduttrice ha espresso bellissime parole sul ballerino, lo ha fatto salutare da tutti, sottolineando che di solito i professionisti non sono per nulla teneri e che si sono affezionati molto a lui. Una cosa così era successa solo con Umberto Urso. Nicholas è stato sempre molto gentile ed educato. Sempre puntuale e preciso. Si è impegnato tanto e ha seguito sempre tutti i consigli. Il ballerino ha ricevuto una borsa di studio e una proposta da Cristiano Malgioglio. Quale? Quella di andare a ballare nel suo videoclip che verrà girato a Miami.

Cosa ha scritto Nicholas sui social? Mentre ancora andava in onda su Canale 5 la seconda puntata del Serale di Amici 23, nelle Stories di Instagram ha scritto: “Grazie Maria, grazie professionisti, grazie Amici, noi ci sentiamo presto“.

Giovanni, invece, è arrivato al ballottaggio finale con Marisol e ha ricevuto in verdetto in casetta. Il ragazzo durante la puntata ha sottolineato di volersi divertire e di essere pronto a ballare dando tutto se stesso. Poi quando ha capito che si sarebbe scontrato o con Marisol o con Dustin o con Holden ha sottolineato che erano tutti e tre delle “bestie” e che sarebbe stato difficile batterli. Avrebbe preferito, forse, sfidarsi con Holden del canto, ma erano tutti e tre molto forti. Capendo sin sa subito quale sarebbe stato il suo destino, Giovanni, in casetta, ha consolato Marisol. Con grande lucidità ha sempre ammesso di essere stato sempre sotto in classifica rispetto a lei e quindi di non aver speranze.

Maria De Filippi gli ha augurato il meglio e gli ha detto che una volta fuori avrebbe dovuto far pace con Nicholas. In fin dei conti hanno litigato per una stupidaggine. Ci riusciranno a riappacificarsi Giovanni e Nicholas?