Paolo Masella è uno dei concorrenti ufficiali del nuovo Grande Fratello 2023. Macellaio di Roma ha rivelato di non aver mai visto una puntata del reality!

Paolo Masella, chi è e data di nascita del concorrente del Grande Fratello 2023

Paolo Masella è stato il primo concorrente a varcare la porta rossa del nuovo Grande Fratello 2023. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è tornata in prima serata su Canale 5 con un’edizione completamente rinnovata nel format, visto che nella casa più spiata d’Italia sono entrati personaggi noti e meno noti pronti a raccontarsi. Tra questi c’è il 25enne romano di professione macellaio. Classe 1997, Paolo è nato il 15 dicembre a Roma sotto il segno del Sagittario. E’ arrivato al Grande Fratello per caso, visto che ha rivelato di non aver mai visto una puntata del reality show!

“Sono un ragazzo all’antica, senza social. E senza aver mai visto una sola puntata del Grande Fratello” – ha detto il concorrente precisando – “arrivo a casa tardi e al mattino mi alzo all’alba: come faccio?“. Appassionato di tatuaggi e musica rigorosamente anni ’90, il macellaio di Roma non ha alcun profilo social.

Paolo Masella: “partecipo al Grande Fratello 2023 per mia mamma”

Il macellaio di Roma ha deciso di partecipare al Grande Fratello 2023 per la mamma. Il suo sogno, infatti, è quello di non farla più lavorare. “Il mio sogno è non farla più lavorare. Se c’è un modo per evitarlo lo farei. Vincerlo o no non mi interessa ma voglio che mia mamma alla sera dorma, si rilassi, resti a casa. E magari cominci a viaggiare” – ha raccontato in passerella poco prima di varcare la porta rossa di Cinecittà. Attualmente single, Paolo è figlio di genitori divorziati ed è legatissimo alla mamma.

Tra le sue passioni ci sono i viaggi. “Ultimamente ho cominciato a farne da solo. Ora ho l’obiettivo di vedere le sette meraviglie del mondo” – ha rivelato il 25enne concorrente precisando “sono una persona all’antica, mi piace viaggiare anche da solo. Sono cresciuto con mia madre, i miei genitori hanno divorziato. Partecipo al Grande Fratello con l’obiettivo di non far più lavorare mia madre. Se anche non vincessi ma riuscissi nel mio intento, sarebbe comunque un successo“.