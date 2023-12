Ha incantato tutti con la sua bellezza al punto che è stata soprannominata la Tokyo di Ciao Darwin. Ma chi è la ragazza mora molto simile a Úrsula Corberó, protagonista della serie La Casa di Carta? Scopriamo insieme cosa sappiamo su di lei.

Ciao Darwin 9, conosciamo meglio Tokyo

Da quando Ciao Darwin è tornato in onda in prima serata su Canale 5 con la nona edizione, Paolo Bonolis è stato accompagnato da due prime donne: una mora e l’altra bionda. In particolare una è stata soprannominata dal conduttore ‘Tokyo’ perché molto simile all’attrice Úrsula Corberó. La ragazza si chiama Noemi Pirozzi e ha 21 anni. Nata a Qualiano, Comune della città metropolitana di Napoli, ha partecipato a Miss Italia lo scorso anno rappresentando la Regione Campania e vincendo la fascia di Miss Givova. Al concorso di bellezza, la giovane si è distinta per le sue abilità nella danza infatti è sia una modella che una ballerina. Inoltre Ciao Darwin era nel suo destino: quando era piccola infatti aveva sul telefono alcuni screenshot e brevi video del programma.

Noemi ha raccontato anche che è rimasta molto segnata dalla separazione dei suoi genitori, avvenuta quando lei era piccola, ma col tempo ciò l’ha forgiata a superare ogni difficoltà. Prima di approdare come prima donna a Ciao Darwin 9, era stata ospite de I Fatti Vostri dove è emersa la sua passione per la danza. Il suo sogno è quello di sfilare sulle passerelle dell’alta moda ed entrare nel mondo dello spettacolo. Durante il programma Ciao Darwin accompagna i concorrenti in gara e balla in modo sensuale insieme all’altra prima donna, la bionda Federica Morello.

Noemi Pirozzi, il profilo instagram

Il profilo instagram di Noemi Pirozzi si chiama @noe.pirozzi ed è privato. La ballerina ha circa 2 mila follower. Della sua vita privata non si sa molto dato che posta poche foto.