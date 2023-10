Mirko Brunetti è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023. Dopo l’esperienza a Temptation Island in coppia con la ex fidanzata Perla, il 26enne di Rieti entra nella casa più spiata d’Italia.

Mirko Brunetti, chi è e lavoro: da Temptation Island al GF

Dalle spiagge di Temptation Island alla casa del Grande Fratello 2023. Il passo è stato davvero breve per Mirko Brunetti diventato ufficialmente uno dei nuovi concorrenti del reality show di Canale 5. Classe 1997, Mirko ha 26 anni, è originario di Rieti e lavora nelle catene di pizza al taglio di famiglia. La partecipazione a Temptation Island ha lasciato il segno complice il carattere forte e deciso della ex fidanzata Perla Vatiero che ha lasciato per viversi una relazione con la tentatrice Greta Rossetti.

Nella casa del GF sembrerebbe essere entrato da single. Durante la presentazione, il ragazzo ha detto di essere in un momento di pausa e di volersi vivere questa avventura con leggerezza. Anche Greta Rossetti, in merito alla relazione con Mirko, ha precisato: “non ho le idee chiare“.

Mirko Brunetti, a Temptation Island diviso tra Perla a Greta

La partecipazione a Temptation Island per Mirko Brunetti è stata sicuramente importante. Durante la sua esperienza nel villaggio dei fidanzati, il ragazzo ha potuto fare chiarezza sui sentimenti per la fidanzata Perla decidendo di interrompere la relazione dopo 5 anni d’amore e diversi di convivenza. Non solo, Mirko nel villaggio ha conosciuto la tentatrice Greta con cui ha instaurato un rapporto di grandissima complicità mentale che l’ha spinto ad una scelta decisiva: interrompere la storia d’amore con Perla durante il falò di confronto.

Un falò di confronto che è stato uno dei più seguiti e discussi dell’ultima edizione di Temptation Island conclusosi con l’incontro tra Mirko, oramai single, e la tentatrice Greta che l’aspettava in lacrime. Una grande passione quella nata tra i due arrivati perfino a tatuarsi la frase “i tuoi occhi, la mia cura”. Ad oggi i due sono in un momento di pausa. Chissà che l’entrata nella casa del Grande Fratello non possa riunirli o separarli per sempre!